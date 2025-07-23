入境處搗犯罪集團拘18人　涉助內地人以假學歷騙取「高才通」來港

入境處早前破獲犯罪集團涉嫌以虛假文書騙取「高才通」入境許可。經情報分析及深入調查後，處方發現有內地居民以虛假文書騙取「高才通」入境許可，其後鎖定一個跨境犯罪集團，今年4月展開「網影」執法行動，拘捕18名涉案人士，其中5人為香港居民的集團骨幹成員，當中包括一名主腦，另外13名人士為申請「高才通」的內地居民。



調查發現，犯罪集團會關注介紹香港資訊的社交帖文，物色有意來港的內地居民，向其提供可以來港的一條龍服務套餐及來港後的後續服務，每宗個案收款250萬元。集團至少處理過22宗申請，總金額達5,500萬元。



入境處早前破獲犯罪集團涉嫌以虛假文書騙取「高才通」入境許可。(盧翊銘攝／資料圖片）

入境處早前留意到一宗可疑申請後，發現背後有犯罪集團操控，處方遂抽起該集團處理過的個案，發現共22個可疑申請。今次是入境處首次發現內地居民以虛假學歷申請高才通入境許可來港。

入境處指，執法行動成功瓦解跨境犯罪集團。被捕人士中，主腦及骨幹分別4男1女，年齡介乎42至56歲，被暫控一項為「未取得入境證而協助教唆、慫使或促致他人作出虛假陳述」。被捕的13名內地居民為7男6女，年齡介乎27至47歲，被暫控一項「取得入境證而安排作出虛假陳述」。

集團已運作年半 處理共22宗個案

入境處指，集團運作1年半，活躍於關注及追蹤內地社交平台上介紹香港資訊的帖文，讚好帖文並留言。在互關的帖文中物色有意來港取得香港身份的內地居民，主動私訊對方，推銷可以來港的一條龍服務套餐。

介紹服務時，集團更會標榜毋須長時間居港亦可以成功取得香港居民身份，集團會先收取每宗申請約100萬至150萬元的中介費，一條龍服務套餐包括首先偽造海外大學學歷、海外學生簽證及海外國家出入境印章，並提供虛假工作證明，協助提交申請。

當申請人獲批「高才通」入境許可後，集團會再向申請人及其受養人，提供來港後的其他後續服務，可再收取60至100萬港元費用，後續服務包括陪同申請人及其受養人入境香港、辦理香港居民身份證、安排在港租屋、製造本地虛假僱傭及薪酬紀錄、利用虛假證明文件辦理日後延期居留申請，直至取得香港永久性居民資格。

行動中，人員在主腦及骨幹成員的住所及車輛檢取多部電腦、手提電話、懷疑虛假僱傭合約、成員銀行卡、支票簿、大量入數紙等證物。集團至少涉及22宗申請，初步推算每宗申請及後續服務可收取250萬港元，涉款共5,500萬港元。

入境處交代破獲犯罪集團涉嫌以虛假文書騙取「高才通」入境許可的行動細節。（入境處直播）

調查發現，成員將犯罪得益多次經公司及個人帳戶進行可疑交易，涉嫌干犯「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」，即俗稱的「洗黑錢」。調查行動仍在繼續中，不排除有更多涉案人士被捕。

入境處會嚴格審批每宗簽證及入境許可的申請，並加強抽查密度。處方對利用虛假文書騙取「高才通」入境許可的犯罪活動零容忍，會嚴厲打擊相關罪行，絕不手軟。為加強把關，自2024年6月起，要求高才通計劃b類、c類，以及優秀人才入境計劃的申請人，提交由指定第三方認證機構及頌受院校就其學歷發出的認證文件，如發現有任何可疑申請涉及入境罪行，處方必跟進調查。