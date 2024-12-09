高才通黑中介調查｜入境處發現疑造假個案　議員斥猖狂認有漏洞

《香港01》記者赴廣州放蛇，發現有黑中介為客人造假工作紀錄、稅單，申請高才通簽證及續簽。學歷、工作紀錄，甚至是年薪、稅單都可以造假，醜聞延燒。有假學歷中介對記者聲稱，有三成客戶用造假資料來申請高才通，不過這說法無從核實。

到底有無人用假文件獲批簽證？入境處無回應，只表示無備存被捕或被起訴的數字，但處方官員出席活動時，表示有發現懷疑個案。立法會議員張欣宇認為現行的高才通制度亦有漏洞，但根據現行法例，難以將所有黑中介繩之於法。



【黑中介調查・專頁】涉假學歷、高才通造假招數曝光

港大假學歷風波爆發 入境處始要求認證學歷

高才通B類及C類簽證的申請人，都必須有全球百強大學學歷，但過往入境處都無要求所有申請人提交學歷認證文件，只是抽查。

2024年5月，香港大學爆出假學歷風波，醜聞更延燒至向大專院校。至6月，入境處收緊政策，要求所有B類及C類簽證申請人，就其學歷提交由第三方認證機構或頒授院校發出的認證文件。未能按入境處要求提供所需資料的申請個案，處方將不會繼續審批相關申請。

有造假學歷的中介透露，以前有三成以上客戶造假，都是用來申請高才通。

假學歷中介聲稱 三成客戶用來申請高才通

記者曾接觸部份造假學歷的中介，對方指以前有三成以上客戶造假，都是用來申請高才通，但入境處收緊政策之後，才無再做此類「生意」，不過這個說法無從核實。

入境處官員指發現懷疑個案

究竟入境處有無發現有人用假學歷獲批高才通？

入境處署理首席入境事務主任李冠宇，出席人才辦和民建聯舉辦的人才簽證簡介講座時，指有發現無批出簽證，但懷疑使用虛假文件的個案，現時正在調查，又指涉事的申請人有機會要面對法律後果。

《香港01》向入境處查詢有無發現有高才通申請人使用假學歷，處方無回應。

入境處署理首席入境事務主任李冠宇出席講座時，指有發現懷疑使用虛假文件的個案，現時正在調查。（民建聯影片）

「01偵查」三年前已揭中介造假工作紀錄

幫人造假工作紀錄申請續簽，並不是黑中介的新招數。《香港01》2021年曾報道過，有黑中介用此方法，為非本地畢業生IANG簽證續簽，還在疫情期間涉嫌以虛假資料，協助外地人進入香港豁免隔離。

當年報道刊出後，涉事的深圳公司發「嚴正聲明」，說記者接觸的人並非他們的員工，要求轉載的內地傳媒刪除報道，但從來無回應過《香港01》的查詢。《香港01》當時向入境處查詢，有無發現造假個案，處方指無發現。

▼2021年《香港01》報道中介騙入境處簽證步驟▼



01三年後再追問 入境處：無統計造假數字

三年過去，記者再向入境處查詢，但無論問的是高才通、IANG，還是優才等簽證，入境處都只表示，無備存涉嫌使用虛假工作證明而被捕或被起訴的數字。

入境處回覆指，一直嚴格審批每宗來港的簽證或進入許可申請，亦會不時進行突擊巡查，包括實地核實聘用公司的營運模式、財務狀況及員工資料等，以判斷申請人或其聘用公司於申請簽證或進入許可時及延期逗留申請所申報的資料是否屬實。

任何人士或公司如在提交簽證或進入許可申請時，向入境處人員提供失實資料或作出虛假申述，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款港幣15萬元及入獄14年。任何人士製造、使用或管有虛假文書或虛假文書的副本，均屬違法，一經定罪，最高可被判入獄14年。協助及教唆者同罪。

若證實有人以非法手段取得來港簽證或進入許可，入境處會依法宣布其簽證或進入許可無效，並將有關人士遣返原居地。即使有關人士已取得香港居留權，入境處亦會依法予以取消，並將其遣返。

雖然入境處稱無備存因造假被捕或被起訴的數字，但2023年《香港01》亦曾報道過罪成案例。（香港01製圖）

至少兩宗簽證造假已入罪 入境處無公開執法數字

不過，翻查資料，曾有涉造假的簽證持有人被起訴的紀錄。

2023年10月，一名在本港大學畢業的31歲內地男子，於2019年至2020年間，用中介安排的假僱傭合約，三次虛報獲本港公司聘請，騙取非本地畢業生留港就業的IANG簽證。他承認三項向入境處職員作出虛假申述罪，被判監禁六個月。

2023年12月，一名來讀碩士的34歲內地女子，用虛假的水費帳單及電費帳單作在香港的住址證明，申請丈夫及女兒以受養人身份來港。她於警誡下承認自己並非在港居住，被控兩項向入境處職員作出虛假申述及兩項使用虛假文書罪，被判監禁十二個月。

兩個罪成案例，正正是放蛇時中介存力銷的「假受僱」、「自已出糧給自己」及假住址證明。換言之，入境處有就造假執法，但不公開執法數字。大眾無法得知造假的情況是否嚴重，亦無從得知執法的整體成效。

7萬高才另加7.8萬高才受養人已到港

高才通計劃實施不足兩年，批出了84,972個簽證，當中80,425人，即是超過94.6%是來自中國內地。三種簽證中，最多人獲批的是B類，即有全球百強大學學歷及三年工作經驗的人士，佔了超過一半；其次是年薪要求250萬元的A類簽證。

兩年來，69,379名「高才」已來港，同時77,800名「高才」受養人亦已到港。

過去五年，入境處批出其他簽證的數字，沒有任何簽證一年獲批的申請量追得上高才通。

高才通實施後，至2024年10月底，「高才」及受養人抵港的數字。（入境處資料）

勞福局長：香港不會做保母

高才通的設計原意，是吸引人才來港後找工作，再優勝劣汰。勞工及福利局局長孫玉菡曾表示，「高才」來到香港能否發展，要靠自身的努力，直指「香港不會做保母」，形容是「互相選擇的過程」。不過，黑中介就將高才通包裝成拿多個身份、多份福利。

立法會議員張欣宇認為現在漏洞及造假空間，主要發生在高才通A類簽證。（梁鵬威攝）

黑中介網上大賣廣告 張欣宇批猖狂

本身是「港漂」的立法會議員張欣宇指，自己亦留意到黑中介網上的廣告，亦形容做法猖狂：「正常人看完（廣告片段）大約會接收到的訊息是，付了50萬元後，這件事就能保證做好。」

張欣宇指，全球百強大學學歷可透過中國教育部核證，認為現在漏洞及造假空間，主要發生在高才通A類簽證。雖然中介形容造假方法穩陣，但他認為入境處可針對在香港逗留紀錄不多的持證人作重點審查，多加留意任職公司古怪、現職與履歷背景不匹配的情況，相信可以找出造假的害群之馬。

高才通的首次審批較寬鬆，故張欣宇認為續簽的把關重要，入境處應加強情報分析工作，亦應考慮在立法上，對造假加上更具阻嚇性的刑罰。

至於高才通實施近兩年，入境處才全面要求申請人提交學歷認證文件，張欣宇認為，有人在港行使假學歷屬新出現情況，樂見處方因應情況調整政策。

張欣宇指，自己亦留意到黑中介網上的廣告，亦形容做法猖狂。（梁鵬威攝）

黑中介身處內地 香港難追究

不過，現時造假的中介，大部份都是內地人，香港當局是否有辦法可以一一追究，將造假的人繩之於法？張欣宇認為有困難：「整件事造假的過程都是在境外的，做成的後果也是境外。在法例上是否真的可以控告內地中介呢？我覺得有個很大的問號。」

《香港01》調查過本港假學歷的風波，有被香港開除和通緝的學生逃回到內地，他們最新情況是如何？記者亦發現有黑中介，曾在內地法庭狡辯造假正當，詳情請留意後續報道。

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