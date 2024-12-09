高才通黑中介調查｜01內地放蛇　假受僱、假稅單多招騙取香港身份

為「搶人才」而開設的「高端人才通行證計劃」（高才通）2022年12月底接受申請，至今近兩年，逾8萬人獲批簽證，連同受養人逾16萬人來港，部份首批申請人將要在2024年底為簽證續期，而續簽的首要條件是在港有工作——無論受僱還是創業。《香港01》發現，有黑中介看準機會，為持證人造假，更在社交平台拍片，大賣廣告。

繼假學歷後，「01偵查」繼續揭開中介造假黑幕。記者赴廣州放蛇，揭發中介聲稱以為高才通持證人偽造工作紀錄，更可提供虛假住址證明，騙過入境處批出簽證；亦有中介則以公司轉名方式，為申請人製作稅單，以達到申請高才通A類簽證250萬元年薪的門檻，從而騙取簽證來港。



【黑中介調查・專頁】涉假學歷、高才通造假招數曝光

《香港01》赴廣州放蛇，內地公司「一起出海」的中介「Cheryl老師」（右）稱，有香港公司與中介合作，為客人提供職位，造假在港的工作紀錄，騙取簽證續期。（香港01記者攝）

續簽期迫近 內地中介恐慌式宣傳

「高才通」自2022年12月28日接受申請，首批獲批簽證的人士，部份人需於兩年期滿前為簽證續期。勞工及福利局局長孫玉菡明言，續簽條件簡單清晰，持證人需找到工作或創業，公司需有實質業務，不能是空殼。

打開小紅書、抖音等內地社交網站，不難發現中介介紹高才通續簽資訊，甚至是以恐慌式的「高才通變天」、「續簽會打水漂」為題，吸引注意，繼而宣稱可幫忙申請，甚至稱已有成功案例。

內地社交網站有大量中介介紹高才通續簽資訊，當中不乏「高才通變天」、「全面噩耗」等恐慌式標題。（小紅書截圖）

01記者赴廣州放蛇 黑中介位處天河區黃金地段

記者佯裝成在全球百強大學畢業，有高才通B類簽證的廣東人，聯絡到一間名為「一起出海」的中介。記者稱一直都無在香港工作，但簽證將於2025年中，即大半年後到期，但負責推銷的中介「Cheryl老師」仍指可以幫忙造假工作紀錄，申請續簽。

記者赴廣州與「Cheryl老師」會面，中介的辦公室位於珠江新城一幢甲級寫字樓。

一間名為「一起出海」的中介聲稱，可以為高才通持證人造假工作紀錄，申請續簽，《香港01》記者赴中介位於廣州的辦公室放蛇了解。（香港01記者攝）

全套假工作紀錄 10萬元人民幣包續簽

「Cheryl老師」表示，需續簽的年度會收取10萬元人民幣中介費，會為客人做12個月的工資流水帳、開通強積金賬戶及繳納12個月供款，並遞交續簽申請。不用續簽的年度，造假工作紀錄就收費8萬元人民幣。

中介會根據客人的個人履歷，配對「僱主」，並提供招聘廣告、公司郵箱、會議紀要、述職報告，亦會代為報稅。客人每個月都要自己出糧給自己，製造薪金流水賬目。「Cheryl老師」舉例解釋，如薪金加上強供金供款是2,2000元人民幣，客人每月只需將有關金額，轉帳至中介指定的內地銀行戶口，香港的「僱主」就會於「出薪日」將等值的港幣，存入客人的香港銀行帳戶。

「一起出海」的中介提供了一份各種香港簽證造假套餐的收費表，顯示有關公司不止高才，優才、專才、IANG等各類簽證都有涉獵。

香港公司配合「聘用」 持證人每月「出糧畀自己」

中介稱，「僱主」都是有真實營運香港公司，九成員工是香港永久居民，每家公司只有一到兩個造假名額：「跟我們合作也是想賺錢。」她稱「僱主」有金融、IT業等各行各業，但要簽約才會知道「僱主」公司名稱，亦強調不是賣保險。

「Cheryl老師」強調，只要「僱主」擔保，就能成功續簽，更指「僱主」是真實的公司，即使入境處調查，亦「永遠都識破不了」。客人只需定期來港，製造入境紀錄，即使不去香港長住，中介亦可辦理「住址證明」，找到一間屋，將水電費單轉到名下。

「Cheryl老師」指，有來自上海、剛獲批高才通簽證的人士，打算委託她直接造假未來七年的工作紀錄，直指對方「完全不打算」來港工作。（香港01記者攝）

黑中介：有上海「高才」直接造假七年

「Cheryl老師」指，很多客人都找她辦理高才通續簽，更稱一名來自上海、剛獲批高才通簽證的人士，會委託她直接造假未來七年的工作紀錄，直指對方「完全不打算」來港工作。

記者聯絡到一間名為「居逸諮詢」的中介，稱有方法為年薪不達A類簽證250萬元門檻的人士造假（香港01記者攝）

造假資產 跨越A類簽證250萬元年薪門檻

不止工作紀錄，有中介宣稱身家都可以造假，用來申請年薪要達250萬元門檻的高才通A類簽證。

記者聯絡到一間名為「居逸諮詢」的中介，查詢取得香港身份的方法，對方指現時「優才」簽證審批緩慢，亦愈趨嚴格，建議申請高才通來港。雖然記者表示自己非名校畢業，但中介仍指，只要名下有公司就無問題。

「居逸諮詢」的中介「菜森」稱，客人只需給他身份證，他就會製作到「合法合規」、網上和稅務局都查到的稅單，造假年薪。（香港01記者攝）

黑中介：只需身份證 90萬元製作「真實」稅單

記者到「居逸諮詢」位於珠江新城頂級寫字樓的辦公室，單位可以望到廣州的地標廣州塔。負責接待的中介「菜森」指，主要協助辦理「代持」他人的公司，並製作過去一年的內地稅單，令客戶稅單上的年薪高於A類簽證250萬港元的門檻。

「菜森」指，客人只需給他身份證，他會幫忙做審核批示及納稅，會製作到「合法合規」、網上和稅務局都查到的稅單。如客戶名下無公司，中介會收取90萬元人民幣；如找到朋友借出公司，中介費更可減半，變成45萬元人民幣。

對比起另一間中介公司，「菜森」顯得較警剔，更直言怕記者是同行會「抄橋」。他稱，每年有2,000個家庭找他們申請高才通，全部都通過，「居逸」在全國各地有八家公司，專門做香港簽證的更有300多個員工。

「一起出海」香港公司的註冊地址無門牌，亦無人應門。（李穎霖攝）

黑中介均有香港註冊分公司

記者「放蛇」的兩間廣州中介，在香港都有註冊，當中「居逸」使用的都是秘書公司地址；「一起出海」的註冊地址無門牌，亦無人應門。

收費10萬元的「一起出海」，不止高才通，優才、專才、IANG等各類簽證都有涉獵。記者最初接觸中介時，對方更提供了一張，各種香港簽證造假套餐的收費表。中介亦在網上列出多個成功取得簽證及續簽的案例，但無遮蓋客人的申請編號，當中更有文件顯示了客人的全名，但與入境處聯絡、提交文件的電郵，就是公司創辦人的私人郵箱。

「一起出海」官網上列出三名創辦人，當中卓華強（左）及輔文婷（中）均有香港身份證及中大學位。（一起出海官方網站截圖）

這間中介香港、廣州、深圳、上海都有註冊，2022年宣稱，獲得2000萬元人民幣天使輪融資。

「一起出海」香港公司唯一股東兼董事是劉智穎，以廣州身份證號和地址註冊，但公司官網無他的資料。

「一起出海」創辦人輔文婷有拍片介紹香港簽證，稱可以保留內地戶籍，及享雙重福利。（一起出海小紅書帳號截圖）

「一起出海」創辦人自稱「優才」 拍片談香港簽證

「一起出海」官網上有三個創辦人，其中一人名為輔文婷，是深圳公司的執行董事兼股東。她持有香港身份證，有中大碩士學位，稱自己畢業後取得非本地生留港就業的IANG簽證，再轉取優才簽證，成功取得永久居留權。

輔文婷在社交平台上有拍片介紹香港簽證，又上載相片，顯示她代客領取多張香港身份證。她稱自己是「香港優才高才協會」主席，這個協會無網站或微信公眾號，但廣東省委組織部人才辦公室及廣東省人社廳牽頭和推進的「粵港澳大灣區國際人才驛站（河套）」開幕時，就表示有「連接」這個協會。

記者去過輔文婷一間香港公司的註冊地址，是一個無人租用的劏場舖位。

輔文婷一間香港公司的註冊地址，是一個無人租用的劏場舖位。（李穎霖攝）

創辦人否認造假：不要詆毀我們

「一起出海」廣州公司法定代表人兼董事卓華強，在中文大學畢業，同樣有香港身份證，與公司另一位創辦人、姓龐的美籍華人「PANG Chaoxi」，在香港開設了一間電子產品公司。

「PANG Chaoxi」透過電話，否認「一起出海」有辦理續簽的業務，又表示沒有做違法的事，叫記者「不要詆毀我們」。

黑中介反口 稱只幫客人搵工

記者當日見過的中介「Cheryl老師」，起初在電話上指，入職到香港公司就不算造假，如認為方法有問題，可「在香港實際、真實地找工作」。不過，她其後不停傳文字訊息解話，又有另一個版本，稱是幫客人搵工，入職內地企業的香港分公司，客人需要真實工作。

「居逸」的相關香港公司「居易（香港）」的董事鄧中銳，曾拍片宣稱有方法，令內地高二高三成績不好的學生「免試」入讀香港的大學。（鄧中銳小紅書帳號截圖）

「居逸」創辦人拍片 稱有方法「免試」入讀本港大學

至於造假A類簽證的「居逸」，用過「居易諮詢」「未遲教育」等名稱，在多個省市和香港都有公司，亦有大量員工在內地社交平台，用不同帳號拍片介紹移居香港、取得香港身份的方法。

兩間「居易（香港）」公司的董事鄧中銳，在香港假學歷醜聞曝光前，曾拍片宣稱有方法，令內地高二高三成績不好的學生「免試」入讀香港的大學。

記者見過的中介「菜森」叫鄧中楊，自稱「居逸集團」的聯合創始人，他亦有拍片宣傳香港留學和移民的生意。（鄧中楊小紅書截圖）

記者致電對質 中介「菜森」聽完問題即掛電話

記者見過的中介「菜森」叫鄧中楊，是香港註冊的「境升（香港）諮詢有限公司」的董事，有香港身份證。他同樣有拍片，宣傳香港留學和移民的生意。記者致電鄧中楊要求回應事件，但他聽到問題後，馬上掛斷電話。

諷刺的是，「居逸」在微信公眾號發布了澳門查出DSE成績造假的文章，就是引用了「01偵查」的假學歷調查報道。

造假工作紀錄申請簽證，並非中介新招數，《香港01》2021年亦曾報道過，但報道過後，入境處有無發現過用假資料申請簽證的個案呢？有無人用假資料申請高才通？漏洞又應如何堵塞？詳情請見另稿。

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