益豐大廈停電｜爭取晚上10時恢復供電　李慧琼：缺乏零件致維修慢

土瓜灣益豐大廈在昨日（26日）下午4時57分，因私人鹹水管漏水導致電錶房短路而停電。事故發生至今已超過24小時，益豐大廈四座大廈中仍有兩座未恢復供電，分別為A座及C座。



有市民稱，其外公、外婆及舅父居於益豐大廈A座低層，昨晚大廈停電後，只可靠其他親戚帶來的移動風扇及外置充電器等物品協助。他認為長時間未能恢復供電為居民造成不便，又對現時安排感到混亂。



據了解，政府多個部門與業主立案法團及管理公司開會商討處理安排，當局爭取晚上10時恢復供電，但要到黃昏才能確認最終復電時間。立法會九龍中議員李慧琼解釋，由於區內較小型的承建商缺乏維修所需零部件，資源調配有困難，故復電時間「慢咗啲」。



益豐大廈現場有工作人員、中電職員及關愛隊隊員等人士在場負責維修工作，及為居民提供協助。（受訪者提供）

益豐大廈現場有工作人員、中電職員及關愛隊隊員等人士在場負責維修工作，及為居民提供協助。（受訪者提供）

益豐大廈現場有工作人員、中電職員及關愛隊隊員等人士在場負責維修工作，及為居民提供協助。（受訪者提供）

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居於東涌的施先生表示，其外公、外婆及舅父居於益豐大廈A座低層，在昨天（26日）晚上約7時致電他們時，方知道大廈停電。他續說，在得知事件後，曾致電管理處詢問何時會恢復供電,，不過管理處人員回覆說「今晚（26日晚）唔會恢復架啦，聽日（27日）先會有人嚟整架啦」。

昨晚至今日下午都未有電力供應，施先生表示，居於該處的親人要靠親戚帶來的移動風扇及外置充電器等物品協助，「冇計呀，佢地唔肯離開呢個位呀，因為啲老人家唔想出去呀...... 同埋舅父佢本身行路不便，外婆行路都有小小不便。」

益豐大廈仍有兩座未恢復供電 有街坊冰箱內食物全部變壞

施先生又說，曾聽有居於此處的街坊稱，冰箱內的食物已全部變壞，認為長時間未能恢復供電為居民造成不便。他指益豐大廈四座中，仍有兩座未恢復供電，分別為A座與C座。

他補充說，A座的走廊及升降機現已恢復供電，但單位內的電燈等設備則仍未有恢復電力，未知何時會全面恢復供電，對此感到十分混亂，「純粹（有人）喺度睇緊，又冇實質嘅講法，即係知道有個實質嘅時間，幾時會恢復，聽返嚟嘅講法又唔知點。」

停電下益豐大廈單位內的情況（受訪者提供）

施先生擔心電力供應至今天晚上亦未能恢復，「因為我見佢（工作人員）呢加先量緊啲電線」，認為修復工程的進度緩慢，又無奈說現時只能見步行步。

爭取晚上10時恢復供電 至黃昏時份才能確認最終復電時間

據了解，政府多個部門與業主立案法團及管理公司開會商討處理安排，現場消息指當局爭取晚上10時恢復供電，但要到黃昏才能確認最終復電時間。另外，李慧琼下午連同當區關愛隊到老人院探望居民。她解釋，由於區內較小型的承建商缺乏維修所需部件，資源調配有困難，故復電時間「慢咗啲」，因此政府已介入，以盡快恢復供電為目標，安排承建商到場搶修。

對於有大廈居民表示不滿法團過去不作為，令大廈缺乏管理，李慧琼指舊區大廈管理一向有難度，願意擔任法團職務的大多是長者，有時亦會有住戶不願出錢大維修，因此會有缺乏維修的情況出現。被問到會否在議會作追究等，她表示未來會透過不同途徑去跟進。