益豐大廈停電｜義工搶修AC座供電　盼今晚10時恢復大部分單位電力

土瓜灣益豐大廈前日（26日）受鹹水管爆裂漏水導致停電，4座大廈共904戶人受影響，工程人員經過搶修後一度全部恢復供電。不過，A座及C座部分單位復電後「跳掣」，至今晚（28日）仍停電。



當區區議員關浩祥解釋，由於事故情況嚴重，大廈的業主立案法團及管理公司難以獨力應對，因此有具備專業知識的義工團隊義務協助搶修電力系統。關浩祥指出，問題癥結在於該大廈樓齡已高達53年，部分單位的電路系統非常老舊。當義工團隊為大廈設置新的供電系統後，這些老舊的電路無法適應及負荷，甚至有單位出現漏電情況，最終導致大廈的主電纜「跳掣」，影響了整體的供電穩定。



目前，義工團隊正積極進行搶修，並排查以找出引致問題的單位，「正與時間競賽緊」，目標是希望在今晚約10時，為大部分受影響的單位恢復電力供應。



民政事務總署表示，益豐大廈停電在各部門、區議員及關愛隊緊密合作下，得以迅速復常。（民政事務總署Facebook圖片）

九龍城區議員關浩祥今晚7時許接受訪問時指出，A座及C座仍未恢復供電。他表示，今次大廈電力故障，業主立案法團及管理公司需要負起維修的主要責任，但考慮到法團成員均年邁且無相關專業知識，管理公司亦無足夠能力處理今次的嚴重事故，因此社會各界及政府部門均盡力提供支援。今次的維修工作最終由中國建築社區應急義工隊成員負責，他們具備專業知識，用私人時間、無償義務工作。關指理解居民在無電力供應下感到難受，但希望大家諒解義工們的付出。

至於為何再度停電，關浩祥解釋，昨日義工協助建立的臨時電力系統，是以現代電力標準來設置。系統共有4條主電纜，每組供電至A、C座相應樓層。然而，由於大廈已有53年樓齡，部分單位的電路系統非常老舊，無法適應及負荷新系統而「跳掣」，甚至有單位漏電，以致整棟大廈的供電受影響，「一個單位出事，就會影響電纜，影響晒其他樓層。」

應急義工隊目前正在各樓層加裝新設備，當個別單位出現問題時，設備會即時將該樓層「斷電」，避免連鎖反應影響其他樓層供電，目標是在今晚10時完成此工作。至於有問題而無電力的樓層，他們亦不會撒手不管，會積極尋找問題根源，盡快鎖定問題單位及進行搶修。

九龍城區議員關浩祥解釋大廈供電最新情況。（資料圖片）

民政事務總署帖文指，今次停電源於大廈的私家水喉鹹爆裂，鹹水湧進大廈電錶房導致故障停電。事實上，現時恢復通電時間，較由大廈的業主立案法團自行聘請的承建商估計，快了至少3日。

在九龍城民政處和區議員協調下，機電署和中華電力的工程師不斷與大廈法團和管理公司商討能夠最迅速恢復供電的方案。其後由中國建築社區應急義工隊協助建立臨時電力系統，避開受損嚴重的電力設施，結果能夠提早幾日恢復電力。

在工程人員進行搶修期間，不同政府部門包括民政處、機電署、警方、水務署、社署等，與區議員及關愛隊緊密合作，盡快安排搶修電力系統，同時為居民提供全方位支援，減低他們的不便。

工程人員知悉部分單位復電後出現供電不穩的情況，現正跟進改善工程，務求改善情況。關愛隊會繼續留守益豐大廈，隨時為居民提供適切的支援。

民政團隊會繼續與各政府部門和機構通力合作，照顧居民的不同需要，讓居民盡快恢復正常生活。

▼土瓜灣益豐大廈大停電▼