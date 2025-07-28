益豐大廈停電｜A、C座多層仍無電　周二上午起將重新更換電力裝置

土瓜灣益豐大廈前日（26日）受鹹水管爆裂漏水導致停電，4座大廈共904戶人受影響，工程人員經過搶修後一度全部恢復供電。不過，A座及C座部分單位復電後「跳掣」，至周一晚上（28日）仍停電。當區區議員關浩祥較早時接受《香港01》訪問，指義工團隊「正與時間競賽緊」搶修，希望周一晚上約10時，可為大部分受影響單位恢復電力供應。惟至10時復電目標未達，A座和C座5至9樓及11樓仍無電，關浩祥在益豐大廈現場再受訪，稱義工正為該兩座大廈安裝分層電錶，希望午夜12時前完成，並進行測試及嘗試恢復供電。



不過，直到周二（29日）午夜12時半，上述樓層的電力仍未恢復。據了解，工人將於周二上午10時起，於A及C座重新安裝電力裝置，包括每層的分閘及樓下總掣，以承受現時的供電電量，屆時會有數小時再次停電，冀於黃昏時間可以完成。

土瓜灣益豐大廈7月26日受鹹水管爆裂漏水導致停電，中電聯同多個政府部門協助搶修，惟A座及C座7月28日一度恢復供電後又再停電，晚上有居民在樓下了解情況。（林振華攝）

居於C座7樓的邱先生，對恢復供電時間一再推遲大感不滿，「你畀個希望人哋，跟住又畀個失望人哋」，指近幾日因住所停電，連洗澡也只能借朋友家解決。他亦對午夜12時後可恢復電力信心不大，「都唔知得唔得，咁12點過後我去邊度？我係咪去酒店租房住呢？夜媽媽打電話畀親朋戚友住呢？」

邱稱現時唯有「去麥當勞坐一陣先」，若住所到12時仍未有電，預計會在附近租住賓館或酒店過夜，「唔係點呀？12點鐘，第二朝又要返工」。

土瓜灣益豐大廈7月26日受鹹水管爆裂漏水導致停電，中電聯同多個政府部門協助搶修，惟A座及C座7月28日一度恢復供電後又再停電，C座住戶邱先生對恢復供電時間一再推遲感不滿。（林振華攝）

另一不願上鏡的C座居民則表示，其住所今早8時原已有電，惟至晚上突然再次斷電，懷疑是因工程期間要測試電掣等所致，於是落樓了解，「我唔知佢測試乜嘢，如果超負荷你搵原因架嘛要！」

當區區議員關浩祥至晚上近11時仍在益豐大廈現場協調，他指現時B、D兩座已有電，但A座和C座5至9樓及11樓仍然無電，因相關樓層的分層電錶裝置仍在安裝，故需要暫時截電。他稱「而家情況就係要安裝晒（分層電錶）之後一次過試，咁相對嚟講先會比較穩妥」，希望成功分隔每一樓層的供電，屆時一旦有單位「跳掣」，也可避免影響到其他樓層。

土瓜灣益豐大廈7月26日受鹹水管爆裂漏水導致停電，中電聯同多個政府部門協助搶修，惟A座及C座7月28日一度恢復供電後又再停電，當區區議員關浩祥表示，工程人員仍在為該兩座安裝分層電錶，需待完成後一次過測試才較穩妥。（林振華攝）

關浩祥較早時受訪時曾指出，問題癥結在於該大廈樓齡已高達53年，部分單位的電路系統非常老舊。當義工團隊為大廈設置新的供電系統後，這些老舊的電路無法適應及負荷，甚至有單位出現漏電情況，最終導致大廈的主電纜「跳掣」，影響了整體的供電穩定。他最新表示，預計要待午夜12時左右才可完成安裝所有樓層的分層電錶，希望到時恢復供電後，再找出哪個單位漏電，才再作安排。

土瓜灣益豐大廈7月26日受鹹水管爆裂漏水導致停電，中電聯同多個政府部門協助搶修，惟A座及C座7月28日一度恢復供電後又再停電，晚上仍有警員在大廈駐守。（林振華攝）

▼土瓜灣益豐大廈大停電▼



土瓜灣益豐大廈7月26日受鹹水管爆裂漏水導致停電，中電聯同多個政府部門協助搶修，惟A座及C座7月28日一度恢復供電後又再停電。（林振華攝）