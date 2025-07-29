益豐大廈停電｜A、C座復電後再「跳掣」　全幢大廈截電4小時搶修

土瓜灣益豐大廈早前鹹水管爆裂漏水導致停電，4座大廈共904戶人受影響，工程人員經過搶修後一度全部恢復供電。不過，A座及C座部分單位復電後再「跳掣」，至周一晚上（28日）仍停電。今日（29日） 大廈為解決部份住戶仍然停電的問題，於10時至2時截電維修，其間全幢大廈會再次停電。



有受影響住戶稱單位其間沒有恢復過供電，反而鄰居就有電。居於C座6樓的韓女士指：「很嚴重，因為頭一兩天被迫住在家裡。昨晚都要搬到朋友處住，因為我家中有狗，頂唔順。希望他今天兩點鐘有（電），因為雪櫃的東西都會影響，現在的東西都壞了，又不能棄置。」

她續指，懷疑是因為房間滲水造成漏電，導致電力未能恢復供應 。她得知今日（29日）會再次停電搶修後，指：「到時可能要先找地方住先，因為我們原本都住酒店，因為酒店不能帶狗，到時再想辦法。」

居住於C座6樓的韓女士係其中一位受影響住戶 （馬耀文攝）

另一名C座居民黃伯亦有同樣情況，黃伯表示過去24小時一直沒電，同層01和02室都已經恢復電力，唯獨他家未有恢復供電，覺得好困擾，望能盡快恢復電力。