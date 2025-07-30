美國空運抵港郵包內藏$120萬大麻花　偽裝成蔘茶　海關拘28歲男

海關表示，上周三（23日）在葵涌檢獲約5.8公斤懷疑大麻花，估計市值約120萬元。關員當日透過風險評估，在葵涌的一個物流公司倉庫，查驗兩件從美國抵港並報稱載有蔘茶的空運郵包，關員經檢查後，發現兩件郵包均藏有懷疑大麻花，該批毒品以真空包裝袋包裹，並偽裝成蔘茶。關員經跟進後，昨日（29日）在將軍澳進行監控遞送行動，拘捕一名28歲男子。案件仍在調查中。



海關檢獲約5.8公斤懷疑大麻花，估計市值約120萬元。（海關提供）

海關重申，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取包裹或貨物用途。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑販毒活動。