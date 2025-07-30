新義安細B集團｜開信託公司洗黑錢近400億元　屬歷來最高金額案件

警方昨日（29日）展開代號「伏箭」大規模反黑行動，拘捕82人，當中包括主腦新義安「細B」、骨幹成員以及其家人。行動中，警方發現在21個月內，合共400億元被存入並轉出一間找牌信託服務公司。調查相信，該公司無任何實質信託服務，僅「自編自導自演」，利用牌照遮掩可疑資金的轉移。資金很快轉移到不同的個人傀儡戶口或虛擬貨幣交易平台，甚至被信託公司董事用來償還奢侈品的信用卡卡數。警方指，本案是歷來以信託服務公司作掩飾，洗黑錢最高金額的一宗。



集團於2021年開設一間信託服務公司，在2022年至2024年21個月期間，利用公司戶口，存入並轉出198億元。（警方提供）

集團開假信託服務公司 21個月轉移198億元

警方調查發現，有三合會集團於2021年開設一間信託服務公司，在2022年至2024年21個月期間，利用公司戶口，將198億元存入並轉出，即合共396億元，懷疑為犯罪得益。有關資金再很快轉移到不同的個人傀儡戶口及虛擬資產交易平台，甚至被信託公司董事，作日常消費，找信用卡卡數、購買名牌手袋、手錶及珠寶等 。

信託服務公司首先於香港不同銀行，開設多個銀行戶口，期間有高達198億不明來歷的資產，轉帳到信託服務公司的銀行帳戶。大部分資金由空殼公司存入信託服務公司的戶口，有關空殼公司本身並沒有實質業務，亦沒有龐大收入。

警方檢獲大批名酒。（黃偉民攝）

公司提供「信託協議」予銀行查帳 文件錯漏百出

當銀行向公司詢問可疑大額轉帳時，公司提交虛假文件予銀行，聲稱為與客人簽訂的信託協議，藉此證明交易為合法。惟警方發現，有關信託協議錯漏百出，身份證號碼及日期均是錯誤的。因此警方有理由相信，有關信託服務公司，沒有任何實質信託服務， 只是「自編自導自演」， 騙取銀行信任，作出戶口之間的大額交易，企圖利用信託牌照去掩飾處理來歷不明的巨額款項。

警方表昨日（29日）展開代號「伏箭」大規模反黑行動，拘捕82人包括新義安「細B」。（黃偉民攝）

被捕董事身兼合規主任及洗黑錢報告主任 知法犯法

財富情報及調查科總警司鄭麗琪表示，警方昨日（29日）突擊搜查位於九龍灣的信託服務公司，以涉嫌「串謀洗黑錢」拘捕10名涉案人士，包括8男2女，年齡介乎27至59歲。他們為信託中心的董事和職員，其中一名董事亦為公司的合規主任及洗黑錢報告主任，為集團主腦。換言之，他有法定責任舉報洗黑錢案件，惟他知法犯法被捕。警方檢取約110萬元現金，檢取大量文件。

警方指，本宗案件為警方首次偵破，以信託服務公司作掩飾的洗黑錢案件，亦是歷來警方調查涉牽信託公司洗黑錢，最高金額的一宗。公司存入及轉出的款項，高達接近400億港元。 有關非法行為嚴重破壞香港信託服務行業專業形象，警方相信已瓦解該個洗黑錢集團，重創三合會的收入來源。

警方突擊搜查全港多個地方。（警方提供）

警調查兩年終收網拘82人 黑幫集團勢力龐大

警方過去兩年，組成一個跨部門專責小組，針對一個勢力龐大的黑幫集團，涉獵犯罪活動廣泛，除了黃賭毒、非法放債、詐騙以及其他暴力事件以牟取暴利之外，更利用一個信託服務公司持續洗黑錢，及一間表面上合法的進口貿易生意業務進行貸款詐騙。

警方昨日（29日），展開代號名為「伏箭」的拘捕行動，對港九新界多間公司及個人住址展開突擊搜查，以涉嫌「洗黑錢」及「串謀詐騙」罪拘捕共82人，分別為55男27女，全部持香港身分證，年齡介乎19至78歲。

行動中，警方共凍結11.3億港元，並檢獲約共826萬港元現金以及價值超過700萬的證物，包括超過1,100枝名酒、多隻名貴手錶、首飾、手袋、金器、大量銀行文件等等。

警方相信，已成功重創及瓦解一個三合會集團。警方重申，絕對不容許任何非法、暴力或三合會活動。警方會繼續以情報主導方法，大力打擊相關犯罪行為。