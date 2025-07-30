新義安細B集團｜利用親友開公司　虛構石油交易向銀行貸$10.6億

新義安頭目「細B」所操控的犯罪集團遭警方瓦解，他與家人、親信等，合共82人被捕。「細B」除了控制分佈於港九新界的犯罪活動，其集團亦開信託服務公司洗黑錢達400億元，據知，他更利用親人及親信控制3間公司，虛構在海外進行石油交易，藉此向銀行貸款1.35億美元（約10.6億港元），用於清還公司其他債項或集團成員的個人奢華生活開支。警方指，雖然由詐騙取得的貿易貸款已清還，惟手法危害本港國際金融中心聲譽，已就此宗案件拘捕10人，分別為該些公司的董事、股東和職員。



據了解，其中兩間涉案公司，是《香港01》與英國《金融時報》於2023年曾報道，與太陽城集團創辦人周焯華（綽號「洗米華」）生意夥伴有關的公司。惟消息指，暫無明確證據證明細B及洗米華之間有來往。



警方昨日（29日）展開代號「伏箭」大規模反黑行動，拘捕82人包括新義安「細B」。（黃偉民攝）

商業罪案調查科總警司黃震宇表示，警方調查發現，一間本地貿易公司聲稱與另外兩間本地和海外公司，在海外買賣商品，並在2021年至2023年的20個月期間，以詐騙手法向一間本地銀行，申請到69筆進口貿易貸款，涉款共1.35億美元（約10.6億港元）。涉案者申請貸款時，向銀行提供懷疑虛假文件，例如偽造發票和提單，虛構有關交易。

警方指，事實上該3間公司均由犯罪集團主腦的親人或親信所控制，交易並不存在。據悉，包括「細B」的表兄、表妹。銀行貸款批出後，款項並無用於實際貨物交易，而是在短時間內，被轉移到3間公司於本港銀行開設的帳戶，部分騙款用於清還公司其他債項，亦有部分項款用於集團成員的個人奢華生活開支，例如購買名貴財物、投資和物業按揭還款等。

事實上，警方在是次行動中檢獲的證物，除包括826萬港元現金外，亦有價值超過700萬元的證物，當中包括逾1,100枝名酒、多隻名貴手錶、首飾、手袋、金器、大量銀行文件等。警方展示的證物，更包括一隻高如半個人的巨型LABUBU公仔。

警方調查發現，犯罪集團訛稱以3間公司進行海外貿易，騙取貸款10.6億元。（警方提供）

3公司董事關係密不可分 貸款不斷轉移

根據警方展示的關係圖可見，公司A向銀行申請信用額及貿易貸款，聲稱與另一供應商公司B，於外海進利貿易，消息指聲稱於台灣外海進行船對船交收。銀行向公司A批出貸款後，資金按照「交易」流入公司B。然後，公司B將部分款項轉移至公司C，而其餘用作用人開支，如支付信用卡、帳單及抵押貸款。公司C再利用有關款項，償還之前向其他銀行申請的貸款。

值得留意的是，3間公司董事之間的關係密不可分，A及B董事為表親關係、B及C董事是密切合作伙伴、C董事曾為A公司的前首席財務官。彼此關係萬縷千絲，背後更有「細B」暗中操控。

新義安頭目「細B」。（ 陳永武攝/資料圖片）

警方檢獲大批名酒。（黃偉民攝）

詐騙取得貿易貸款已清還 惟危害港金融中心聲譽

整個行動82名被捕人當中，6男4女與此宗串謀詐騙銀行貸款案有關，年齡介乎31至73歲，分別為涉案公司的董事、股東及職員。

黃震宇稱，有關公司在本案中以詐騙手法向銀行獲取的貿易貸款，已經全數清還，銀行亦未有金錢損失。但他指出「串謀詐騙」是非常嚴重的罪行，亦會危害本港作為世界金融中心的聲譽。

▼2025年7月29日警方「伏箭」行動▼



警方突擊搜查全港多個地方。（警方提供）

據了解，其中一名在逃的公司董事，是太陽城集團創辦人周焯華（綽號「洗米華」）的生意夥伴。他曾被英國《金融時報》及《香港01》於2023年報道指牽涉朝鮮（北韓）規避聯合國制裁走私石油，但當時他否認指控。據知，其控制的公司與今次案件有關。