新義安細B被捕｜做太上皇吸各派擴勢力　生活極盡奢華　情人成群

黑社會新義安頭目「細B」的犯罪集團勢力遍及全港，警方跨部門合作、籌劃兩年之久，終將細B及其集團成員一網成擒。現年44歲的「細B」，年少時因追隨的「尖東霸王」李泰龍被仇殺後崛起，但13年前洗黑錢罪成及喪妻，表面看來轉趨低調，實質只是退居幕後，扮演「太上皇」角色，暗中操控龐大犯罪集團。他透過得力助手經營遍佈全港的「黃、賭、毒」業務，同時招兵買馬，吸納其他黑幫頭目，並指示門生以暴力擴張地盤，引發多宗嚴重傷人及槍擊案。據悉，他將逾億元資產藏於家人、情人及親信等名下，利用空殼公司詐騙貸款及洗黑錢，以支撐其奢華生活。



綽號「細B」的陳孝廉。（ 陳永武攝/資料圖片）

綽號「細B」的陳孝廉，現年44歲，是黑社會「新義安」的頭目。據知，其父母亦是做夜場起家，故他少時會在夜總會打點一切。他早期跟隨同門猛人「牙帶強」，後因獲得「尖東霸王」李泰龍的賞識而轉隨其發展。2009年，李泰龍在尖東遇刺身亡後，「細B」憑藉其好勇鬥狠作風，成功繼任為尖沙咀的話事人，成為江湖中迅速崛起的人物。「細B」戴金絲眼鏡，外表斯文，但好勇鬥狠，多次與同門內訌，及火併其他堂口。

2002年10月16日至2005年1月29日，報稱汽車銷售經理的細B，月入5萬元，但戶口被揭存入了1,331萬元。經調查下，發現他的銀行戶口提存交易有約900次，他在2012年被控「洗黑錢」並承認控罪，被判入獄1年11個月。其妻子郭韻姿原亦涉案，但在2011年4月疑不堪壓力跳海自殺，留下一對當時分別7歲及8歲的子女。

據了解，細B被判洗黑錢罪成後，近年表面上轉趨低調，但其實是扮演太上皇角色，在背後指點江山，暗中操盤。他原本活躍於西九一帶，透過不斷招兵買馬，將自己的派系勢力擴展至港、九、新界，得力助手包括「阿七」、「卡樂B」、「波波承」、「恪文」、「泰泉」、「盧賢」等10人，透過他們控制自己在本港「黃、賭、毒」業務。細B更不斷收納其他黑社會派別，例如14K的「豬扒南」亦「過底」到新義安。消息指，為了收買人心，細B利用犯罪得來的資金，購買多間位於飛鵝山、九龍塘的獨立屋，用作招呼社團會員舉行派對，聲色犬馬。

▼2022年6月中環雲咸街開槍案▼



2022年6月中環雲咸街開槍案，細B手下南亞裔門生販毒與人起衝突而開槍。（張家豪攝/資料圖片）

這些跟班，不少人都傳承了細B狠辣作風，到處撩事鬥非，亦因收到細B指示，利用暴力及不法手段，搶奪其他黑社會地盤，侵佔更多的毒品及非法色情賣淫市場，進一步壯大其社團。他們近年涉及多宗嚴重傷人案，包括與其他幫派爭魚市場生意和各類黃賭毒地盤，數次狙擊對方頭目與成員，包括2022年6月中環雲咸街開槍案，細B手下南亞裔門生販毒與人起衝突而開槍；2022年中旬「阿七」入侵黑社會和合圖香港仔漁市場地盤，爆發毆鬥案；2023年「盧賢」與黑社會和安樂（水房）的「細孖」覆焯傷人。

警方檢獲大批名酒。（黃偉民攝）

非法得來得資金讓細B的生活極盡奢華。據悉，他在喪妻後，親密情人不絕，有傳他同一時間有多名情人並育有多名子女，經常購買一些奢侈品，例如名錶、手袋、金器、茶葉，甚至最近大熱的Labubu。

警方在記者會上提到，細B名義上雖無任何資產或銀行戶口，無申報任何收入或交稅，但他委託家人、數名親密女友、親信、門生，持有不同公司、房產、遊艇、名車等，代其打理業務及洗黑錢，務求將自己與任何非法活動和收益撇清關係，但相信細B擁有的財產超過1億元。據了解，細B利用其表哥及表妹的名義成立多間空殼公司，虛構公司有生意來往，詐騙銀行的貸款，同時成立信託公司，以清洗犯罪得益。

▼2025年7月29日警方「伏箭」行動▼



警方突擊搜查全港多個地方。（警方提供）

警方昨日（29日）見時機成熟，展開代號名為「伏箭」的拘捕行動，對港九新界多間公司及個人住址展開突擊搜查，以涉嫌「洗黑錢」及「串謀詐騙」罪拘捕共82人，分別為55男27女，全部持香港身份證，年齡介乎19至78歲。

其中一名44歲男子為洗黑錢集團的首腦，消息指即為「細B」，當中亦包括骨幹成員，其家人及黨羽。行動中，警方共凍結11.3億港元，並檢獲約共826萬港元現金以及價值超過700萬元的證物，包括超過1,100枝名酒、多隻名貴手錶、首飾、手袋、金器、大量銀行文件等等。