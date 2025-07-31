銅鑼灣鐵板餐意外｜專家指點火後灒酒「一定會爆」　現無法例規管

銅鑼灣昨日（30日）有茶餐廳發生意外，侍應為食客送上鐵板餐「火焰豬手」，澆上玫瑰露酒後點火，繼而在添酒時，意外搶火，造成兩名女食客燒傷，其中46歲女傷者今日（31日）仍然留醫，情況危殆。丈夫昨受訪時表示妻子嚴重燒傷，「甩晒皮，好大鑊」。



前助理消防區長、消防顧問梁錦得表示，燒紅的鐵板十分高溫，已達到一個適當的燃點溫度，當澆上酒精濃度高的玫瑰露時，揮發的酒精氣體，有機會在未點火前便造成搶火情況。如果在已燃點的狀況時再灒酒，則「一定會爆」。他認為餐廳對火認識不足，不應因為商業噱頭而做出危險動作。



（梁偉權攝）

餐廳負責人稱涉事菜式為「火焰豬手」。 （梁偉權攝）

鐵板溫度高已達適當燃點 澆上高濃度易揮發酒精 搶火「無可避免」

前助理消防區長、消防顧問梁錦得表示，估計當時鐵板已燒紅，溫度十分高，已達到適當的燃點，而當店員淋上酒精濃度高的玫瑰露時，是十分危險，酒精會揮發形成氣體，有機會在未觸及鐵板時，或未點火前已著火，繼而搶火形成一個火球。翻查資料，玫瑰露酒是酒精度極高的廚酒，介乎38至55度之間，一般不會直接飲用，通常會用於燜肉、浸泡及醃製菜式。

據餐廳負責人表示，店員為客人落玫瑰露時並點着火焰後，其後再添玫瑰露，「跟住唔小心搶火，支玫瑰露就爆咗出嚟」。梁錦得指，當已點燃火種，再澆酒精的話，「火勢一直沿著倒酒精的酒樽 」，必定會搶火「一定會爆」，是無可避免的。他形容情況猶如舊時老一輩候用火水爐煮食， 當已燃點火水爐，使用期間再添火水，便引致整個火水爐著火，導致火警發生。

涉事茶餐廳內的玫瑰露酒。（梁偉權攝）

籲餐廳上菜時應留意環境安全 不要點火後再添酒精

坊間亦有不少火焰菜式，例如甜品店的「火焰雪糕」，他以兩者作比較，「火焰雪糕」燃燒在低溫表面，相對沒有這麼危險。惟他建議餐廳在上菜同類菜式時，應留意環境安全，留意附近有沒有易燃的枱布及雜物，以免燒起上來火勢蔓延，亦要正確訓練教導侍應「手勢」，切忌只燃點一次火種，不要在點火後再添酒精，不要在高溫物件上點火，應從「從凍的開始」。客人亦要「褪後啲」保留距離。

少女臉部燒傷，送院時須以面膜敷治。（梁偉權攝）

餐廳應平衡商業噱頭及安全情況 避免作出危險動作

目前消防條例只套用至煮食用途的程序，惟在鐵板上澆上酒精再點火，僅屬「food warming」（加熱）食物處理方法，尤其不在廚房進行，因此法例上沒有明確規管。惟梁錦得表示，茶餐廳負責人在推出有關菜式時，顯然沒對火的認識不足，若持續下去恐釀更多意外，餐廳在商業上追求噱頭時， 亦應平衡安全情況，沒有必要做危險動作。餐廳在此情況，亦有機會受到檢控，承擔法律責任。

梁建議，若不幸遇到同樣情況，應立即拿棉質衣物，例如桌布包覆著傷者，或可以使用滅火筒即時噴熄。救護車上一般設置燙傷膏及敷料，有經驗的救護員，會立即使用蒸餾水冷卻患者皮膚表面，然後用保鮮紙覆蓋傷口，減少暴露在空氣受到感染的風險。

銅鑼灣有食肆侍應為顧客的鐵板餐饌玫瑰露酒時意外搶火，兩名女食客燒傷。（梁偉權攝）

事發於昨日（30日）晚上7時11分，一行8人到百德新街57號地下一間茶餐廳用膳，侍應為食客送上鐵板餐饌玫瑰露酒點火，但火焰較弱，再倒時懷疑搶火，46歲陳姓女子手部、胸口和臉部遭到燒傷，17歲女子則臉頸遭到燒傷，其他人立即撲火，兩名女傷者清醒由救護車送往律敦治醫院接受治理。其中17歲傷者送院時要以面膜敷治。

銅鑼灣有食肆侍應為顧客的鐵板餐饌玫瑰露酒時意外搶火，兩名女食客燒傷，據悉當時兩名傷者坐在點用涉事菜式者的對面。（梁偉權攝）

《香港01》記者昨日在醫院接觸到46歲女傷者的丈夫，他憶述當時一班朋友聚餐同枱吃飯，其間鐵板餐上菜，侍應饌入酒精，再點燃火種，其後繼續加入酒精，隨即「搶火爆咗過對面」，傷及其妻子和友人女兒。他指侍應起初饌酒後「熊」一聲起火，他還覺得「好靚」，不料隨後搶火；又指當時兩名傷者全張臉起火，頭髮亦燒着，臉部「甩晒皮，好大鑊」。消息指，當時在場人士見狀，立是用布蓋住兩名傷者，以撲熄火勢。

餐廳負責人賴先生昨表示，當時上菜的為「火焰豬手」，一名「同事仔」為客人落玫瑰露時並點着火焰後，「再幫佢（客人）落咗少少玫瑰露，跟住唔小心搶火，支玫瑰露就爆咗出嚟，導致個火比較大」。他又稱火焰豬火並非新菜式，以往未曾發生同類型意外，至於今次意外起因則有待消防和警方調查。

記者今日再到該餐廳了解該菜式有無下架，店方有無跟進傷者情況，負責人賴先生指不便再回應，已交由公司跟進。

受傷少女由母親（圖）陪同送院。（梁偉權攝）