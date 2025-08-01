旺角奪命火︱探員在起火單位調查　 檢多件證物帶署調查

旺角洗衣街111至121號建煌華廈昨晚（31日）一個住宅單位起火，最終釀成3人死亡。據知，初步調查相信單位內一把風扇短路起火肇禍，案件交由旺角重案組第2隊跟進。今日（1日）下午1時許，多名探員在起火單位調查後，檢走多件證物並用透明膠袋及白色盒裝載離開，帶返警署進一步調查。現場所見，檢獲的證物疑似是光管燈槽及風扇摩打等。



探員在起火單位調查後，檢走多件證物並用透明膠袋及白色盒裝載離開。（翁鈺輝攝）

探員在起火單位調查後，檢走多件證物並用透明膠袋及白色盒裝載離開。（翁鈺輝攝）

探員在起火單位調查後，檢走多件證物並用透明膠袋及白色盒裝載離開。（翁鈺輝攝）

女戶主窗邊求救獲救 48人疏散

警方表示，本周四（31日）晚上11時13分，接獲多人報案，指旺角洗衣街111至121號冒出濃煙，懷疑發生火警。消防接報到場，將位於上址一個單位近窗邊的75歲歐姓女子救出，並發現80歲陳姓男子、53歲李姓男子和6歲男童倒臥在該單位內，消防其後將火救熄。事件中有約20男28女由人員協助疏散到安全位置。

3名男傷者昏迷被送往廣華醫院治理，其後被證實死亡，死因有待驗屍後確定。歐婦清醒被送往伊利沙伯醫院治理。消防亦在該單位内發現兩貓隻屍體，由相關機構撿走。警方及消防將繼續調查火警成因。據了解，經初步調查，相信單位內一把風扇短路起火，案件交由旺角重案組第2隊跟進。

女戶主的男友、兒子和曾外孫一同葬身火海

消息稱，4名死傷者同住上址一個相連單位，大約1000呎單位，有一個客廳，四間房，一個廚房及兩個浴室。75歲歐姓老婦與80歲陳姓老翁交往並同居上址逾30年。歐婦有兩名兒子，其中一名為53歲李姓男死者。而6歲男童為歐婦另一名兒子的外孫。換言之，歐婦的男友、兒子和曾外孫今次一同葬身火海。另外，單位內兩隻貓亦證實死亡。

消防員救援情況

消防到場。（李家傑攝）