旺角奪命火︱消防：排除火警由風扇引致　起火原因與燈具有關

旺角洗衣街111至121號建煌華廈昨晚（31日）發生奪命火災，最終釀成3人死亡。消防表示，今日（8月1日）早上，消防處聯同機電工程署及政府化驗所人員在火警現場展開調查。經初步調查後，排除火警由涉事單位內的冷氣機或風扇引致，起火原因與單位內的燈具有關。最終結果有待政府化驗所完成化驗後確定，事件並無可疑。



旺角重案組第2隊現跟進案件，今日（1日）下午1時許，多名探員在起火單位，檢走多件證物，包括疑似光管燈槽及風扇摩打等。至下午3時許，有電工到大廈檢查電錶箱以恢復供電。



消防到場。（李家傑攝）

消防處表示，昨日（7月31日）晚上11時13分接報，指旺角洗衣街111-113號一幢住宅大廈發生火警。消防人員於接報約4分鐘後到場。行動中，消防處共調派14輛消防車輛及11輛救護車輛，共出動約86名消防及救護人員。火警其後於11時49分大致被救熄。

火警中，消防人員先救出一名在單位外牆求助的女子，其後在單位內救出兩名男子及一名男童，各人分別被送院。另外，消防人員亦在單位內救出兩隻貓。

大廈供電因救火受影響，電工在場修復。（梁偉權攝）

探員在起火單位調查後，檢走多件證物並用透明膠袋及白色盒裝載離開。（翁鈺輝攝）

探員在起火單位調查後，檢走多件證物並用透明膠袋及白色盒裝載離開。（翁鈺輝攝）

探員在起火單位調查後，檢走多件證物並用透明膠袋及白色盒裝載離開。（翁鈺輝攝）

女戶主窗邊求救獲救 48人疏散

警方表示，本周四（31日）晚上11時13分，接獲多人報案，指旺角洗衣街111至121號冒出濃煙，懷疑發生火警。消防接報到場，將位於上址一個單位近窗邊的75歲歐姓女子救出，並發現80歲陳姓男子、53歲李姓男子和6歲男童倒臥在該單位內，消防其後將火救熄。事件中有約20男28女由人員協助疏散到安全位置。

3名男傷者昏迷被送往廣華醫院治理，其後被證實死亡，死因有待驗屍後確定。歐婦清醒被送往伊利沙伯醫院治理。消防亦在該單位内發現兩貓隻屍體，由相關機構撿走。警方及消防將繼續調查火警成因。

消息稱，4名死傷者同住上址一個相連單位，大約1000呎單位，有一個客廳，四間房，一個廚房及兩個浴室。75歲歐姓老婦與80歲陳姓老翁交往並同居上址逾30年。歐婦有兩名兒子，其中一名為53歲李姓男死者。而6歲男童為歐婦另一名兒子的外孫。換言之，歐婦的男友、兒子和曾外孫今次一同葬身火海。另外，單位內兩隻貓亦證實死亡。

消防員救援情況