黑雨．交通消息｜逾百航班升降延誤　2班取消　2班轉飛其他機場

天文台於今晨（8月5日）5時50分已發出黑色暴雨警告，並預告至少維持至下午3時。港鐵多個車站的出入口須暫時關閉，截至上午11時半九龍塘站H出口因站外路面水浸需關閉。另外，深水埗、彩虹、黃大仙、灣仔及鰂魚涌都有出口要暫時關閉以作防護措施。多條道路受水浸或山泥傾瀉影響，需要暫時封閉，九巴、城巴亦有部份路線停駛、改道，或需要額外的行車時間。



於惡劣天氣下，機場今早運作大致維持正常，截至上午10時30分，共有61班離港及40班抵港航班延誤，1班離港及1班抵港航班取消，亦有2班抵港航班需轉飛其他機場。



天文台於今晨（8月5日）5時50分已發出黑色暴雨警告，並預告至少維持至下午3時。（梁鵬威攝）

天文台於今晨（8月5日）5時50分已發出黑色暴雨警告，並預告至少維持至下午3時。（羅國輝攝）

【12:00】機管局中午宣佈，機場今早運作大致維持正常，截至上午10時30分，共有61班離港及40班抵港航班延誤，1班離港及1班抵港航班取消，亦有2班抵港航班需轉飛其他機場。

機管局預計惡劣天氣預計會持續影響部分航班運作，機管局提醒旅客應先向航空公司了解航班最新情況，待確定航班時間後才出發前往機場。旅客亦可以瀏覽香港國際機場網站，或流動應用程式「My HKG」查閱有關最新航班資訊。另外，惡劣天氣下往來機場的交通亦可能受到影響，旅客請預留充足時間前往機場。

【11:40】因⽔浸，下列路段須暫時封閉：

青山公路－葵涌段(往九龍方向)近梨木道的部份⾏⾞線

花園道天橋(往灣仔方向)近中銀大廈的部份⾏⾞線

土瓜灣道和木廠街交界的部分⾏⾞線

土瓜灣道和承啟道交界的部分⾏⾞線

由東涌東交匯處通往北大嶼山公路(往九龍方向)的支路的唯一⾏⾞線



因山泥傾瀉，下列路段須暫時封閉﹕

新娘潭路(來回方向)近涌背的全線

大潭道(來回方向)近大潭水塘的全線



8月5日11:36雷達圖顯示，雷雨帶繼續影響本港多區。（天文台圖片）

【11:30】港鐵九龍塘站H出口站外路面水浸，暫時關閉。深水埗站A2、彩虹A1、黃大仙B3、灣仔A3及鰂魚涌A出口需暫時關閉以作防護措施，乘客請使用其他出入口

【09:55】城巴部分巴士路線需額外行車時間或改道行駛。受暴雨影響，導致交通受阻或水浸，途經石澳、赤柱、大潭、西貢等地方之巴士路線整體行車時間可能延長。

改道行駛：12A、23、26、40、43M、70、72、78、81、103、107、792M

有限度服務：6、6X、9、14、41A、63、73、260、973

暫停服務：觀光城巴開篷巴士路線H1、H1S、H2、H3、H4

因山頂纜車停駛，15C號線暫停服務



【09:35】受沿線道路嚴重水浸或山泥傾瀉影響，九巴路線91 [鑽石山站 ⇌ 清水灣]、91M [鑽石山站 ⇌ 寶林]、92 [鑽石山站 ⇌ 西貢]、94 [西貢 ⇌ 黃石碼頭] 及九巴遊香港HK1將臨時暫停服務。

天文台於今晨（8月5日）5時50分已發出黑色暴雨警告，並預告至少維持至下午3時。（梁鵬威攝）

【08:40】受沿線道路嚴重水浸或山泥傾瀉影響，九巴路線51 [荃灣（如心廣場）- 上村（循環線）] 及 94 [西貢 ⇌ 黃石碼頭] 將臨時暫停服務；下列九巴路線則須臨時改道：

九巴：路線79K [上水 ⇌ 打鼓嶺（松園下）]：來回程臨時取消孔嶺村至竹園各站。

8月5日07:12雷達圖顯示，雷雨帶覆蓋港島，全港在雨區內。（天文台圖片）

【08:10】九巴公布，受沿線道路嚴重水浸或山泥傾瀉影響，九巴路線51 [荃灣（如心廣場）- 上村（循環線）] 及 94 [西貢 ⇌ 黃石碼頭] 將臨時暫停服務；

下列九巴路線則須臨時改道：

路線64K [元朗（西）⇌ 大埔墟站]、

65K [梧桐寨（白牛石）→ 大埔中心]、

73 [粉嶺（華明）⇌ 大埔工業邨]、

73A [粉嶺（華明）⇌ 愉翠苑]、

73B [全安路（那打素醫院） - 上水（循環線）]及

74C [大埔（九龍坑）→觀塘碼頭] 來回程臨時取消康樂園至帝欣苑各站



▼8月5日 黑雨下的香港 ▼



+ 26

【07:57】因⽔浸，下列路段須暫時封閉﹕

-由荃錦交匯處通往象鼻山路(往城門隧道方向)的支路的全線

-青山公路－葵涌段(往九龍方向)近梨木道的部份⾏⾞線

-青山公路－汀九段(來回方向)近金麗苑的全線

-朗天路(往天水圍方向)近青山公路-屏山段的部分行車線



以下道路已經解封：

-吐露港公路(往上⽔⽅向)近梅樹坑的部份⾏⾞線

-南運路(來回⽅向)近⼤埔墟港鐵站的全線



受影響巴士路線如下：

九巴

暫停行駛：51、94

改道行駛：71A、72、72A、73A、74A、74X、77K、79K

因惡劣天氣，以下渡輪/街渡服務已經暫停服務。

翠華船務（香港）有限公司已經暫停服務：

-香港仔—北角村—榕樹灣

-愉景灣—坪洲/聖母神樂院

-馬料水-塔門

-塔門-黃石碼頭



▼8月4日 遊客暴雨下觀看維港景色▼



+ 8

【07:13】運輸署：部份路段因⽔浸須暫時封閉，包括：

-由荃錦交匯處通往象鼻山路(往城門隧道方向)的支路的全線；

-南運路(來回⽅向)近⼤埔墟港鐵站的全線；

-吐露港公路(往上⽔⽅向)近梅樹坑的部份⾏⾞線；

-朗天路(往天水圍方向)近青山公路-屏山段的部分行車線。



【06:31】港鐵：由於大埔墟站外路面水浸，B出入口暫時關閉，乘客請使用其他出入口。由於預料會有大雨，部份車站出入口暫時關閉以便作防護措施，包括深水埗A2出入口、彩虹站A1出入口、黃大仙站B3出入口，請市民使用其他出入口。

運輸署亦公布，接獲港鐵公司通知，由於天氣情況惡劣，香港西九龍站C出入口暫時關閉以作預防措施，請使用其他出入口。

【06:31】運輸署：由於惡劣天氣，翠華船務（香港）有限公司的以下渡輪服務已經暫停服務：香港仔—北角村—榕樹灣；愉景灣—坪洲/聖母神樂院。

【06:27】運輸署：部份路段因⽔浸須暫時封閉，包括：

-由荃錦交匯處通往象鼻山路(往城門隧道方向)的支路的全線；

-南運路(來回⽅向)近⼤埔墟港鐵站的全線；

-吐露港公路(往上⽔⽅向)近梅樹坑的部份⾏⾞線。

