黑雨公共服務消息｜瑪麗醫院部份道路嚴重水浸　急症室服務受影響

天文台於今晨（8月5日）5時50分已發出黑色暴雨警告，並預告至少維持至今早11時。在紅雨發出時，教育局公布所有上午校及全日制學校今日停課。社會福利署宣布，所有社署轄下福利服務單位將不會開放。



醫院管理局宣布，瑪麗醫院範圍內部分道路出現嚴重水浸，瑪麗醫院急症室服務受到影響。醫管局已通知消防處，暫時將救護車運送的病人轉往律敦治醫院治理。醫管局稱會密切監察情況，確保其他緊急服務不受影響。



8月5日07:36雷達圖顯示，雷雨帶覆蓋港島，全港在雨區內。（天文台圖片）

【09:27】醫院管理局宣布，瑪麗醫院範圍內部分道路出現嚴重水浸，瑪麗醫院急症室服務受到影響。醫管局已通知消防處，暫時將救護車運送的病人轉往律敦治醫院治理。醫管局稱會密切監察情況，確保其他緊急服務不受影響。

【09:03】香港迪士尼樂園度假區宣布，香港正受惡劣天氣影響，香港迪士尼樂園將如常開放，並作有限度運作 。

【08:55】教育局指，由於黑色暴雨警告信號會至少維持至上午十一時，教育局宣布所有日校（包括上午校、全日制學校及下午校）今日停課。學校應實施應急措施並安排人手照顧可能返抵學校的學生，同時在安全情況下，方可讓學生回家。

教育局指，如果香港天文台於下午五時或之前改發黃色暴雨警告信號或取消所有暴雨警告信號，除非另行通知，夜校今晚將照常上課。

【07:58】立法會公布，公共申訴辦事處、立法會圖書館、立法會檔案館，以及導賞團和教育服務暫停。當黑色暴雨警告信號取消後，各項服務將於兩小時後恢復正常。若上述警告信號於下午3時或以後取消，各項服務則會全日暫停。

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【07:43】運輸署宣布，由於黑色暴雨警告信號現正生效，各駕駛考試中心、筆試中心、駕駛考試排期事務處、政府車輛檢驗中心、牌照事務處、公共車輛分組、違例駕駛記分辦事處、車輛檢驗及記錄分組和過境服務分組暫停服務。

原訂於下午1時或之前進行的駕駛考試（包括路試和筆試）將會取消，已預約的考生將獲個別通知另訂的考試日期。如黑色暴雨警告信號於上午11時30分仍然生效，則全日的駕駛考試將會取消，考生將獲個別通知另訂的考試日期。

下午12時20分或之前預約時段的車輛檢驗服務將會取消。如黑色暴雨警告信號於上午11時30分仍然生效，則全日車輛檢驗將會取消。已預約車輛檢驗服務的市民，請於車輛檢驗中心重開後翌日重新預約。

【07:32】衞生署宣布，除美沙酮診所外，所有衞生署診所服務將會停止。已預約人士可於黑色暴雨警告信號除下後，另約診症時間。

【07:21】醫院管理局宣布，轄下所有普通科門診診所、專科門診診所包括專職醫療等服務、老人科日間醫院和精神科日間醫院的服務停止；已經預約而未到達診所的門診病人，請於黑色暴雨警告信號取消後，另約診症時間。公立醫院的急症室維持正常服務。

【07:15】入境事務處宣布，入境事務處總部及轄下所有入境事務分處、人事登記處和生死及婚姻登記處現暫停服務。

【07:05】考評局就有關國際及專業考試發出特別公布，稱由於天氣惡劣，以下今日上午舉行的考試將會改期，分別為中醫執業資格試、Prometric考試，有關安排將於稍後公布。

【06:58】香港郵政宣布，所有郵政局及派遞服務暫停。當黑色暴雨警告信號取消後，在天氣和情況許可下，郵政服務將會在兩個小時內恢復。

【06:08】司法機構宣布，由於黑色暴雨警告訊號已經發出，今日上午所有法院和審裁處聆訊會延期。黑色暴雨警告訊號如在上午11時仍然生效，今日下午的聆訊亦會延期。

【05:52】社會福利署宣布，由於黑色暴雨警告信號現已生效，所有社署轄下福利服務單位、提供幼兒中心、鄰里支援幼兒照顧計劃及學前兒童或小學生課餘託管服務的單位、長者服務中心、日間學前康復服務單位及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，將不會開放。

【05:30】 教育局公布，由於紅色暴雨警告信號現正生效，所有上午校及全日制學校今日停課。學校應實施應急措施並安排人手照顧可能返抵學校的學生，同時在安全情況下，方可讓學生回家。