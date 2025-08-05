黑雨．有片｜瑪麗醫院水浸　水馬被沖走順流而下　職員安裝防水閘

黑雨再度來襲，天文台在今日（5日）上午5時50分再次發出黑色暴雨警告信號，至少維持至今上午11時。天文台指，中西區及離島區有大暴雨，每小時雨量預料或已超過100毫米，可能出現嚴重水浸。瑪麗醫院範圍內部分道路出現嚴重水浸，急症室服務受到影響。



社交平台流傳今早瑪麗醫院內水浸的片段，可見瑪麗醫院正院門口就如一條河流，就連水馬也被沖走，沿著水流飄走。另一段影片亦可見，瑪麗醫院四周均有嚴重水浸，上載者更形容為「瑪麗海」。



《香港01》記者今早9時許前往瑪麗醫院視察情況，但沿途多處地方水浸，附山坡處不時見到「瀑布」，大量雨水湧下。直至近10時終到達瑪麗醫院，發現水深已及小腿位置。現場有消防人員及醫院職員在主座大樓安裝防水閘。而渠務署緊急應變隊伍亦已到達瑪麗醫院處理水浸，並出動「龍吸水」機械人處理水浸。

瑪麗醫院正院門口就如一條河流，就連水馬也被沖走，沿著水流飄走。（網上圖片）

職員在主座大樓安裝防水閘

消防人員及醫院職員正在主庭大樓安裝防水閘。(羅敏妍攝)

現場可見，瑪麗醫院的水深已及小腿位置。(羅敏妍攝)

渠務署緊急應變隊出動「龍吸水」機械人處理水浸