黑雨．有片｜瑪麗醫院內水浸　餐廳落閘阻積水湧入　市民涉水而行

黑雨再度來襲，天文台在今日（5日）上午5時50分再次發出黑色暴雨警告信號，至少維持至下午3時。港島中西區有大暴雨，每小時雨量預料或已超過100毫米，多處嚴重水浸。瑪麗醫院附近道路亦嚴重水浸，急症室服務一度受到影響。



今早社交平台流傳瑪麗醫院內水浸的片段，可見正院門口就如一條河流，有水馬被沖走，沿水流飄走，上載者形容為「瑪麗海」。其後再有網民上載另一段影片，拍攝到瑪麗醫院內滿布積水，水深到腳眼位置，餐廳落閘阻止積水湧入；醫院內部有職員疑似在移動輪椅及清理積水。市民路經亦要涉水而行。



另一段影片，拍攝到瑪麗醫院內滿布積水，水深到腳眼位置。（Bosco Chu片段）

醫院內部有人員疑似在移動輪椅及清理積水。（Bosco Chu片段）

有餐廳已經落閘阻止積水湧入。（Bosco Chu片段）

醫院內部有人員疑似在移動輪椅及清理積水。（Bosco Chu片段）

瑪麗醫院發言人中午表示，瑪麗醫院急症室對開的水浸積水已經疏導，受影響的路面已經重開，急症室服務及救護車運送安排已於中午12時回復正常。

院方感謝渠務署及消防處派員協助疏導積水，令急症室服務回復正常。