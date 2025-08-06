黑雨｜將軍澳敬賢里停車場屢水浸　區議員分析原因　促改善排洪

本港由上周六（2日）至昨（5日）四日內，經歷三場「黑雨」，其中將軍澳敬賢里停車場在暴雨期間嚴重水浸，逾廿輛車遭水淹，引起區內居民關注。區議員方國珊接受《香港01》訪問時，分析敬賢里水浸的成因主要有3個：位處低窪、魷魚灣山勢及雨雲帶太集中，並提出多項改善建議。她期望政府能將敬賢里一帶列為水浸黑點，定期監察，並加強排洪措施，以應對極端天氣帶來的挑戰。



的士只露出半架車身。(翁鈺輝攝／資料圖片)

敬賢里屢次水浸 低窪地勢、山勢及雨雲帶集中為水浸原因

方國珊指出，敬賢里停車場於2024年亦曾發生水浸，不過今次情況比較嚴重。她分析主要原因是敬賢里屬該區低窪地帶，附近寶林北路昨日亦有水浸。其次，今次水浸與雨量及雨雲帶有密切關係，她認同前天文台長梁榮武的說法，指長條形雨帶造成「列車效應」，大雨如列車車卡緊接着影響本港，加上今次雨帶集中於坑口東、西，還有將軍澳，令情況惡化。

她續解釋，敬賢里後山的魷魚灣的山勢「好似形成一把交椅」，雨水沿山勢而下，加上後山行人樓梯旁有一條大坑渠，收集了整個山體右邊的水，導致雨水大量湧向該處，令最低窪的敬賢里及將軍澳診所對出位置嚴重水浸。她認為，今次暴雨來得好快好急，大量泥沙、泥漿沖落渠，並夾雜很多樹葉殘肢，根本「去唔切水」。

方國珊分析敬賢里停車場水浸的原因。（翁鈺輝攝／資料圖片）

區議員倡加強排洪清渠 或考慮分流及建蓄水池

針對敬賢里水浸問題，方國珊提出多項改善建議，她認為後山要擴闊排水渠，亦要經常去清理。她與附近村民溝通後，指村民希望渠務署能加強停車場坑渠的去水能力。她亦建議政府考慮後山的天然山坡是否可做分流的效果，「等雨水唔好集中喺敬賢里呢個角落頭」。

方國珊認為，政府應將敬賢里停車場正式視作一個水浸黑點，定期監察，而不是封閉錶位，因區內車位緊張，許多市民的「搵食車」都停泊於此，需求很大。她表示將在西貢區議會大會上再提出改善魷魚灣山渠務，包括擴闊及加深排水渠，以及考慮設置蓄水池等建議。

方國珊指敬賢里地處低窪地帶，附近寶林北路昨日亦有水浸。（FACEBOOK「將軍澳主場」圖片）

「龍吸水」機械人具效用

對於昨日渠務署一度出動「龍吸水」吸水，但其後停車場再次水浸，方國珊坦言昨日親睹「龍吸水」機械人運作，第一次僅僅半小時就能夠將水完全吸走，惟第二次可能要處理夾雜泥漿的黃泥水時，雖然耗時較長，大約需要2小時，但她認為「龍吸水」比普通電泵或人手效果好，亦證明其吸水能力強。