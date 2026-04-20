宏福苑｜宏新閣居民嘆全屋燒到黑鼆鼆　仍堅持上樓　盼尋回舊相片

大埔宏福苑受災的7座大廈居民，今日（20日）起至5月4日可以分批上樓執拾物品，首批開放宏新閣，每戶可上樓3小時。今早不少宏新閣居民陸續返回屋苑視察及預備上樓，現場可見居民都準備充足，帶備了行李箱、大袋及手推車等。其中一名住9樓的居民坦言，看照片時已得悉單位已經「燒哂」，但仍想上樓看看能否取回一些有紀念價值的相片。



宏新閣9樓居民坦言，看照片時已得悉單位已經「燒哂」，但仍想上樓看看能否取回一些有紀念價值的相片。（黃學潤攝）

一名居於宏新閣9樓的男住戶受訪時指，他與父母及妹妹一家四口，同住在9樓面積最大的單位。他慶幸地指，火災發生當日妹妹剛好放假，全家人均安全避過一劫。不過，他們的家園卻未能倖免於難。

他無奈表示，早前已經透過災後的相片見到由大門口望入單位，屋內已經燒得「黑鼆鼆」（焦黑一片），但他今日仍選擇上樓，並直言：「無啊，上去睇吓囉，燒得好嚴重……知道佢（單位）係燒哂，上去睇睇有咩可以留念。」他期望可以檢回具紀念價值相片。

今早不少宏新閣居民陸續返回屋企，準備上樓執拾。（黃學潤攝）

鄰近的廣福社區會堂外、廣福邨平台及廣祐樓對出空地，分別設置多個活動式四腳帳篷，部份充當有蓋通道，讓居民前往會堂的登記中心；同時，亦設有警方及民安隊指揮中心的密閉式帳篷屋，有警員在場巡邏及把守。

記者4月18日傍晚到宏福苑視察，可見鄰近的廣福社區會堂、廣福邨平台及廣祐樓對出空地，已分別設置多個帳篷，作通道或指揮中心等用途。（梁偉權攝）

3月27日，政府宣布宏福苑七廈居民可上樓執拾安排，並公開部份樓宇的下層單位結構損毀嚴重。(政府新聞處圖片)

根據政府早前公布，每個單位最多可讓4名居民同時進入，不過部份單位因局部結構損毀被圍封，則只能有兩名居民進入；少部份單位因被大火燒毀而造成結構嚴重損毀，只能有一名居民進入。不計步行上落樓時間，居民最多可逗留3小時，每日分上、下時段上樓，上午時段為9時至下午1時，下午為2時半至6時半。

↓ 7幢大廈居民分批上樓時間表 ↓

4月20日至4月22日：宏新閣

4月23日至4月25日：宏昌閣、宏仁閣

4月26日至4月28日：宏昌閣、宏道閣

4月29日至5月1日：宏泰閣、宏建閣

5月2日至5月4日：宏泰閣、宏盛閣

政府會透過一戶一社工通知上樓日期，並協助預先登記資料、發放上樓須知，以及講述單位情況，如單位嚴重損毀，社工會向居民出示相片，讓居民有心理準備，包括會否考慮授權讓合適親友代勞。

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