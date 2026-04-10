宏福苑聽證會｜批消防承辦商沒有實際視察　居民：只係收錢出文件

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會今日（10日）為第十場，負責牌照及審批的消防處助理處長（牌照及審批）姜世明作證，為首次有消防處代表在聽證會作供。會上指出消防承辦商中華發展無巡查便申停消防裝置，涉嫌作出虛假陳述，而另一承辦商「宏泰消防」遞交的「消防裝置及設備證書」（FS251），最底一欄有三個空格，包括「巡查／輸入系統／核對」均沒有任何剔，即沒被消防處檢視過。有宏福苑居民批評，兩個消防承辦商工作不理想，承辦商純粹收錢出文件，沒有進行實地視察，根本不清楚實際情況，沒有盡應有的責任。



居民鄧先生認為兩個消防承辦商工作並不理想。（翁鈺輝攝）

出席旁聽的宏昌閣居民鄧先生表示，兩個消防承辦商工作並不理想，對於中華發展無巡查便掛牌，「無實際去現場睇過就咁填表，其實會唔會係一個虛假陳述呢？」至於宏泰消防得悉中華發展遞交了消防裝置停用通知書（SDN），「責任上佢都要去了解」，有責任作進一步跟進。

他認為承辦商純粹收錢出文件，沒有進行實地視察，根本不清楚實際情況，沒有盡應有責任。鄧又指，宏福苑大圍修期間風險較高，「消防應該係要做多啲嘢，不論巡查或突擊檢查。」

另外，會上提到的火警警報系統，若警鐘關閉時，現有的措施只是多放置滅火筒，沒有完全替代警報系統的方案。有網民提出可以擺放能夠敲響的銅鑼，「呢樣嘢都唔係咁難諗到啫，消防處一路都無諗過替代警報系統嘅後備方案」。