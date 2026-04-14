宏福苑｜住戶收災後相　飾櫃打開疑失竊　憂失$3.5萬現金首飾報警

大埔宏福苑去年11月發生五級惡火，奪去百多人寶貴性命之餘，早前更爆出有加固工人涉嫌在單位內偷竊財物等案件。東窗事發後，數名涉案工人被捕，正排期出庭審訊；而警方則回應事件指，會繼續每日24小時駐守宏福苑，嚴格執行各項保安措施。



有宏昌閣居民向《香港01》反映，指火警發生後「一戶一社工」以文字描述了單位近況，但居民希望能在正式上樓前，讓家中長者有「心理準備」得知單位狀況如何，故向社工申請寓所的近照。但在察看照片時，竟發現睡房內有懷疑被搜掠痕跡，梳妝檯及飾櫃被人打開，擔心數萬元現金及首飾被盜走。住戶其後到警署報案時，起初獲回覆只能備案處理，待住戶到指定日期上樓後，確定失竊後才再次報警。但後來警方再聯絡，詢問是否同意警方上樓調查。《香港01》正向警方查詢。



住戶李小姐的家人透過一戶一社工，申請獲得單位災後照片，卻揭發睡房飾櫃被搜掠，失珠寶及現金。(李小姐提供圖片)

宏昌閣高層單位住戶李小姐表示，家人在宏昌閣居住42年。她本人早前移居外國，單位現時只有父母居住；由於雙親年約七旬，年紀不輕，加上健康問題曾動手術，故其外嫁的妹妹間中亦會回來居住，方便照顧雙親。因此妹妹會將財物、珠寶等擺放在單位的睡房中。

她指，火警當日父母及妹妹均不在家，逃過一劫，但從此未能返家，現時暫住在政府提供的單位。火警發生後多個月，社工以文字描述樓下單位、鄰近單位嚴重熏黑、燒毀，但單位實況卻不得而知。

4月28日能上樓 昨獲單位照片時發現可疑之處

李氏一家被安排於4月28日上樓，由於其位置較為嚴峻，故名單只可有兩人，「父母當然想上樓，但他們有氣管問題而且有腳痛，行平路都會痛」。因此，她不想父母上樓，並安排了妹夫及其舅父等上樓，屆時冀能取回有紀念價值的物件如照片，以及一些較貴重的財物等。

她續指，由於有鄰居單位損毀嚴重，獲社工提供幾張單位相片參考，故她靈機一觸向「一戶一社工」要求取得單位相片。她上周三提出要求後，社工立即協助申請，旋即於本周一（13日）收到3張單位相片。她們看照片後，第一眼不禁流露喜悅，因家中損毀並不嚴重，並非鄰居單位般嚴重損毀甚至要加固。

住戶李小姐的家人透過一戶一社工，申請獲得單位災後照片，卻揭發睡房飾櫃被搜掠，失珠寶及現金。(李小姐提供圖片)

細睡房飾盒離奇被打開 住戶憂失竊

惟當冷靜下來細心再看，卻發現其中一張拍攝到細睡房的相片中，發現梳妝檯的櫃桶被人拉出、內裡的飾盒被打開。李小姐指，飾盒內放有胞妹財物，包括2.5萬現金及一條約值1萬多元的頸鏈，懷疑被人盜去。

此外，3張相片只拍攝到大廳部份位置及細睡房門口，但大廳近梳化一邊、大睡房等亦有擺放財物，單從上述照片根本未能確定有否更多損失。故此，她們向社工再次申請，希望能獲得更多角度的相片；同時，家人於本周一（13日）晚上到警署報案。

住戶：起初備案處理 後獲詢問是否同意警方上樓調查

李小姐引述家人所稱，報案時家人曾提出提早上樓了解情況不果，報案室警員著家人按已安排的指定日期上樓，屆時如確定有失竊情況再報警，現時「備案」處理。後來他們再獲警方聯絡，詢問是否同意警方上樓調查。

住戶李小姐的家人透過一戶一社工，申請獲得單位災後照片，卻揭發睡房飾櫃被搜掠，失珠寶及現金。(李小姐提供圖片)

警方3月5日登上宏福苑調查，有單位曾傳出燈光。（居民提供）

大埔宏福苑七幢受火災影響樓宇的居民，獲安排於2026年4月20日至5月4日分批「上樓」返回單位清理，每戶人數亦限於最多4人，最長逗留3小時。期間政府每日會安排1,000名政府人員在場待命，包括警務處、社署等。

政務司副司長卓永興較早時表示，已通知1730個大埔宏福苑住戶，返回單位執拾物品的日期和時段，當中約1700戶（即約98%）回覆可以按照安排的時段上樓。少數居民未能按安排時段上樓，當局會主動接觸他們另行安排，亦不會與獨立委員會聽證會的日子撞期。此外，約有380戶居民指希望之後能再次上樓執拾物品，當局稱會積極安排。