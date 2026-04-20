宏福苑｜單位變廢墟積灰半米　姊妹嘆無物可取：上去同間屋講拜拜

大埔宏福苑受災的7座大廈居民，今日（20日）起至5月4日可以分批上樓執拾物品，首批開放宏新閣，每戶可上樓3小時。今早不少宏新閣居民陸續返回屋苑視察及預備上樓。面對幾乎全部焚毀、無牆壁、積灰達半米的單位，在宏新閣居住的戴家姊妹受訪時苦笑指屋內已無物可取，只是希望尋找部分金器、現金及先人遺物，以及專程「上去同間屋講下拜拜」。



宏新閣戴家三姊妹與母親下午會上樓執拾物品。（黃學潤攝）

戴氏一家五口（父母及三姊妹）為宏新閣3樓的第一手業主，居住上址已40多年。今日戴家三姊姊與母親提早到場，準備下午上樓。戴小姐表示看過災後相片已知全屋盡毀，她直言：「無乜心情可言，只係得苦笑。」她續指：「暫時嚟講，我睇到屋企嘅情況已經無嘢攞，只係上去同間屋講下拜拜。」

戴姊補充指，單位內除了冷氣機和一個鐵架外，所有木傢俬已全數焚毀，「乜都無哂，幅牆都無晒」，她形容屋內有厚達半米的雜物和灰燼，損毀極度嚴重，令人難受。

姊妹先入屋清灰確保安全 讓兩老道別

戴家希望上樓可尋回約數萬元現金、小量金器及已故親人的遺物。由於現時安排下每次只可4人上樓，亦僅限兩人進入單位，一家五口無法一齊入屋。由於單位環境惡劣，加上父親柱拐杖，上落亦困難。三姊妹決定先入屋清理地上的積灰與雜物，確保安全後，再讓父母入內觀看，讓他們與單位道別。對於每戶僅限時3小時的安排，戴小姐直言絕不足夠：「3個鐘一定唔得啦，淨係鏟灰都唔夠，要再仔細睇。」她指若政府日後再開放，一定會再上樓。

面對面目全非的宏福苑，戴小姐坦言：「其實我唔會好想返嚟，有啲嘢唔係想見……有時搭車經過都唔會想望返層樓。」她透露一家人應不會再居於大埔，但由於安置方案有很多地點並不合適，目前尚未有決定。

居民執拾物品後陸續落樓，有關愛隊協助推手推車。（蔡正邦攝）

居民執拾物品後陸續落樓。（蔡正邦攝）

記者4月18日傍晚到宏福苑視察，可見鄰近的廣福社區會堂、廣福邨平台及廣祐樓對出空地，已分別設置多個帳篷，作通道或指揮中心等用途。（梁偉權攝）

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根據政府早前公布，每個單位最多可讓4名居民同時進入，不過部份單位因局部結構損毀被圍封，則只能有兩名居民進入；少部份單位因被大火燒毀而造成結構嚴重損毀，只能有一名居民進入。不計步行上落樓時間，居民最多可逗留3小時，每日分上、下時段上樓，上午時段為9時至下午1時，下午為2時半至6時半。

↓ 7幢大廈居民分批上樓時間表 ↓

4月20日至4月22日：宏新閣

4月23日至4月25日：宏昌閣、宏仁閣

4月26日至4月28日：宏昌閣、宏道閣

4月29日至5月1日：宏泰閣、宏建閣

5月2日至5月4日：宏泰閣、宏盛閣

政府會透過一戶一社工通知上樓日期，並協助預先登記資料、發放上樓須知，以及講述單位情況，如單位嚴重損毀，社工會向居民出示相片，讓居民有心理準備，包括會否考慮授權讓合適親友代勞。

3月27日，政府宣布宏福苑七廈居民可上樓執拾安排，並公開部份樓宇的下層單位結構損毀嚴重。(政府新聞處圖片)