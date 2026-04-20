香港大學「智華館」雙程證漢激動除衫脫褲 瘋狂尖叫奔跑嚇煞他人
撰文：凌逸德
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一名持雙程證來港的男子，前晚（18日）突在香港大學「智華館」自修室脫去衫褲大鬧，最終驚動保安報警，由救護車送院。不少網民在「小紅書」表示，該男子情緒激動、脫去衣衫奔跑，不斷咆哮：「I’m the king of the world（我是世界之王）！」引起在場人士驚慌。片段傳出一把聲音凄厲怪叫「呀‥‥‥呀」，多人聞聲走近圍觀。
香港大學傳訊及公共事務處回覆查詢時表示，港大保安部前晚接獲報告，指一名情緒不穩、且衣衫不整的人士，在百周年校園智華館內出現。保安人員接報後，已即時到場處理，並召喚救護車到場。經核實後，該名人士並非港大學生或教職員，在接受救護員初步治理後，由警員陪同送往醫院作進一步檢查。
網民在《小紅書》發帖，提及前晚8時許，於香港大學智華館目睹一名男子首先走向樓梯口，繼而瘋狂敲門，其後又跑至2樓開始，脫去衣衫「裸奔」，查看時發現地上散落不少錢幣、水瓶及衣服。
另有網民則以「智華你嚇到我了」為題發文。從其上載的圖片可見，地上散落懷疑屬於該名男子的黑色衣物、拖鞋及雜物，網民聲稱「自己被嚇跑了」；部份相片亦可見警員到場調查。
警方表示，前晚8時25分接獲港大保安員報案，聲稱一名「男老師」在自修室內脫去衫褲、自言自語。人員接報趕抵，該名男子已穿回衣服，他清醒由救護車送往瑪麗醫院，事件中無人受傷。據了解，事主姓江（42歲），為持雙程證來港的內地男子，並非港大職員或學生。案件列作「發現精神紊亂人士」處理。
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