宏福苑上樓｜伯伯撐拐杖也要回18樓的家：自己屋企、燒晒都要上去
撰文：林子慰
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大埔宏福苑居民上樓執拾今日（21日）來到第二日，宏新閣中層住戶可上樓。早上8時15分起已有居民在大埔墟站乘搭穿梭巴士。撐著拐杖、住18樓的柯伯伯表示，「練唔切體能」，但因是屋企，一定要上去：「揸住拐杖慢慢篤上去。」他亦找來了較年輕的朋友協助搬運。
宏新閣18樓居民柯伯伯與妻子在宏福苑居住逾40年，今早撐著拐杖到大埔墟站乘搭穿梭巴士到宏福苑。他表示「準備咗個人上去，搬啲野走」，惟預計體能未必太好，不會搬重型物品，旨在尋回有紀念價值及貴價的物品。
問及有否為上樓練體能，為何樓層高仍想上？柯伯伯表示，「自己屋企嚟，點解唔上去？就算燒晒都要上去，呢個係心意」。他又指，準備時間太短，來不及練體能，只能「揸住拐杖慢慢篤上去」，以及找來了年青的朋友協助搬運。
大火後近5個月才首次回家，柯伯伯認為等待時間太久，「應該一早比我地上去 ，啲嘢喺唔喺度都唔知」。他又透露，同層鄰近單位「都燒晒」，自己單位狀況從外觀望情況似乎較好，「無燒通頂」，窗口亦「僥倖無爛」。
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