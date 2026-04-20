宏福苑上樓｜警接11宗居民求警協助找遺失財物　3宗仍需跟進

大埔宏福苑受災的7座大廈居民，今日（20日）起至5月4日可以分批上樓執拾物品，首批開放宏新閣，每戶可上樓3小時。今早不少宏新閣居民陸續返回屋苑視察及預備上樓，現場可見居民都準備充足，帶備了行李箱、大袋及手推車等。



政務司副司長卓永興會聯同大埔警區指揮官江永祥、大埔民政事務專員鍾慧婷和社會福利署大埔及北區福利專員馮曼瑜在大埔廣福社區會堂會見傳媒，總結首日上樓安排的情況。江永祥表示，警方今天收到11宗居民稱遺失財物，其中4宗個案成功尋回物品，另有4宗單位損毀嚴重，餘下3宗會積極跟進。



政務司副司長卓永興表示，今天上樓秩序良好，運作大致暢順。今天向一戶一社工登記上樓的戶數有78戶，一共267人；實際出現的有77戶、264人。他指，居民逗留在大廈的平均時間1小時44分鐘，最短的逗留時間14分鐘，最長3小時25分鐘，大概有兩成住戶在大廈内逗留不足一小時。

卓永興表示，一共14戶、27人不止一次在3小時内進出大廈，其中12戶共24人進出兩次，2戶共3人進出3次。卓指，部門詢問處收到11宗求警協助，一名市民因身體不適尋求協助，政府不同部門共派出1,000人協助居民。

卓指，上述身體不適的個案涉及一名超過70歲的長者，該名長者下樓梯時氣喘不適，部門安排救護車將他送到醫院，送院時清醒，現時已經離開醫院。

+ 6

大埔警區指揮官江永祥指，警方今天收到11宗求助，有居民稱遺失財物，包括電腦、金飾等等，警方即時派員協助搜查，其中4宗個案成功尋回物品，另有4宗單位損毀嚴重。經調查後，居民認為有關物品可能被焚毀。至於餘下3宗，警方會積極跟進。

江永祥指，就3宗需要跟進的個案，住戶未必記得財物位置和數量，警方需要繼續跟進，讓居民可提供更確實財物資料。

大埔宏福苑大火受災居民陸續獲安排上樓收拾，有關愛隊人員協助將部分物品運送到附近廣福街市的暫存及速遞服務區。（林振華攝）

大埔宏福苑大火受災居民陸續獲安排上樓收拾，有關愛隊人員協助將部分物品運送到附近廣福街市的暫存及速遞服務區。（林振華攝）

卓表示，居民可在返回單位前更改上樓名單，但如上樓後才提出要更換人選，情況就較複雜。另外，天文台預計未來幾日或會下雨，政府會擴大上裝備區範圍，包括增加枱凳及帳篷。

宏福苑宏新閣今日（20日）起上樓收拾物品，現場有救護、民安隊及關愛隊等在場協助居民。（湯致遠攝）

宏福苑宏新閣今日（20日）起上樓收拾物品，現場有人感到不適，被抬上擔架，由救護車送往那打素醫院治理。（羅日昇攝）

宏福苑宏新閣今日（20日）起上樓收拾物品，現場有人感到不適，被抬上擔架，由救護車送往那打素醫院治理。（羅日昇攝）

早上約8時半，大埔宏福苑首批上樓的宏新閣居民，抵達廣福社區會堂登記中心登記。（湯致遠攝）