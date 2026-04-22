宏福苑｜宏新閣最後一天上樓　居民盼檢愛貓骨灰　日行15層樓練習

宏福苑五級大火後，七座大廈的居民獲安排分批上樓執拾物品。今日（22 日）是第一輪宏新閣住戶最後一天上樓。接近早上9時居民陸續到達，各人有備而來，帶上大背囊和手提袋等；亦有長者用配備座墊的枴杖，方便上落期間休息。其中一名女住戶表示，希望檢回愛貓的骨灰和結婚戒指等，她更為了今日回家而每日行15層樓梯練習。



鄧小姐希望檢回貓貓的骨灰。（蔡正邦攝）

住宏新閣24樓的鄧小姐，今日由朋友陪同上樓。她表示希望檢回貓貓的骨灰：「19歲，一胎4隻係我接生。」她指較早前社工給她門口相片：「睇到裡面OK嘅，盒和物件係見到嘅；見到人哋都攞到嘢，我唔知我。」

除了貓貓的灰骨，鄧小姐亦希望檢回結婚戒指和結婚相等。她更為了今日回家做準備：「練習行樓梯，知道就開始練，每日練，上一兩次，15樓。」