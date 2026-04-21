宏福苑｜老父災後患精神病　女兒上樓尋回心愛茶壺　盼助面對現實

去年11月大埔宏福苑發生五級大火，事隔近5個月，7座受災大廈居民獲安排分批上樓，今日（21日）輪到宏新閣中層居民上樓執拾。女住户Ronnie表示，火災發生後她們一家大受打擊，其父親更患上精神病，包括急性躁狂症及妄想症。她指，醫生形容父親內心現時是築起一層防護網，覺得自己返回20至30年前的自己，不願面對現實。今日她上樓主要是尋找一個父親喜愛的茶壺，希望有助他返回現實，「咁去探佢嗰陣時有啲嘢畀佢睇到、摸到，希望佢快啲返返嚟現狀囉」。她慶幸成功尋獲茶壺，希望父親「唔好再活喺自己個世界」。



Ronnie又指執拾時間足夠，亦已和曾經的住所道別：「對於我哋嚟講無嘢執嘅話夠嘅，都同咗間屋講bye bye，多謝佢幫我哋完成咗一個歷史使命啦！」



Ronnie最終於父親房間近書枱位置尋回茶壺，她形容找到茶壺的一刻十分慶幸，因為書枱其餘的物品均已燒成灰燼。（Ronnie提供）

住在中層的Ronnie一度哽咽稱，火災發生後對她們一家都大受打擊。大火當日父親因落樓曬衫、母親送其女兒往學鋼琴而避過一劫。火災前其父親精神狀態正常，可以替她接送照顧女兒，但災後患上急性躁狂症及妄想症，仍在醫院留醫，家人亦無力照顧他。她透露父親亦想一同上樓，但無能為力，因為他已住院兩三個月，「其實行唔到，要兩個成人扶住先至行到囉」。她又引述精神科醫生稱，父親覺得自己返回到20至30年前的自己，內心猶如築起一層防護網，不願面對現實。

她表示，今日上樓主要想尋回父親心愛的茶壺，希望可以幫助他面對現實，「咁畀佢見到啲茶壺或者燒過嘅嘢，希望佢知道自己屋企發生咩事囉。好好面對剩返落嚟嘅日子。」其父親亦曾多次說，如果可以上樓一定尋回要該茶壺。

幸好Ronnie最終於父親房間近書枱位置尋回茶壺，「喺佢間房搵到個茶壺嗰時我都好慶幸；咁啱都喺啲灰燼度搵到囉，掃一掃咁樣掃到啦。」

Ronnie稱，執拾時間對她們來說是足夠的，因為家中物品都燒成灰燼，除茶壺外，只剩下「少少嘅戒指，啲石呀咁囉，其實都搵唔到啲乜嘢，仲有啲銀仔囉，見到我舅父幫我搵咗啲銀仔出嚟，真係無乜可以攞，連單車都燒到變咗形」。

現時她希望抽到近啟德的居屋，可以方便照顧正在留醫的父親。被問及對未來的期望，Ronnie無奈嘆道：「無期望，等囉，見步行步。」

Ronnie指，因為家中物品都燒成灰燼，除茶壺外，只有檢獲少量戒指及硬幣，連單車亦被燒至變形。（Ronnie提供）

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