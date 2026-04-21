宏福苑上樓｜居民：單位「炸咗咁」 執拾時揭失金器報警
撰文：凌逸德
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大埔宏福苑大火受災的7座大廈居民陸續可上樓執拾，今日第二日（21日）輪到宏新閣中層住戶。有居民指單位損毁嚴重「炸咗咁」，她入屋後發現「有嘢冇咗」，於是報警求助，在警員協助下尋到部分金器，惟現時仍有一部分遺失。她並要求召開業主大會，探討業權問題。
陳小姐（化名）表示，單位損毁嚴重，「燒晒」猶如「炸咗咁」，上樓後發現「乜嘢都無，好快落返樓」。惟她發現家中有金器不翼而飛，於是報警，其後在警方協助下，在灰燼中尋回一部分，但仍有一部分遺失。她坦言不知道遺失金器價值：「咁耐以前買，依家金價升咗咁多。」
她稱，家中所有人平安，但出於宗教信仰，仍想在附近化寶燒衣紙。她又要求召開業主大會，認為是業主的權利，「無可能就咁叫我賣業權比你，所有嘢就不聞不問」。
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