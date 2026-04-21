宏福苑｜七旬夫婦上樓告別家園嘆「化為烏有」 灰燼中喜尋回玉龜
撰文：林子慰
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大埔宏福苑受災的7座大廈居民第二日上樓執拾，今日輪到宏新閣中層住戶。有七旬女住戶表示自火災後夜夜失眠，今日兩婦一起步行上12樓，感嘆指「間屋已化為烏有」，只想上去告別，下次未必再可以上樓。她表示，「（喺灰燼中）我搵翻一對玉龜」，笑中帶淚地表示是真正意義地「回歸」。
今年74歲的張太今日下午與丈夫一起步行上12樓回家收拾物品。她表示單位嚴重焚毀，「乜都冇晒，間屋已化為烏有」，她稱上樓並無預計需取回什麼物品，只想與宏富苑告別，讓夫婦住過的家園「安息」。
她稱，大火過後不少物品都變成灰燼，惟仍有少許玉器未遭損毀，包括夫妻2人在一片灰燼中找到的一對玉龜。她表示該對玉龜是在內地旅行時購入，形容尋回玉龜是緣份，笑中帶淚地表示，尋回玉龜屬真正意義地「回歸」。
問及上樓時有否見回鄰居？她稱遇見不少好友，「見到佢哋冇事，都好開心」，惟仍有一兩位還未碰見，「我唔敢諗」。
對於未來長期安置的規劃，她表示現時仍未平復心情，「（火災後）每一晚都瞓唔好」，暫時未考慮相關選項。她又說現正嘗試「睇開啲」，接受命運。
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