宏福苑｜居民冀改上樓時間　逾兩周暫未獲回覆　社工指待政府公布

宏福苑7棟大廈的居民正分批上樓執拾，當局以梅花間竹的形式分配不同樓宇居民的上樓時間，其中第一輪宏新閣的3天將於今日結束。有其他大廈的居民向《香港01》表示，因工作或覆診日期與被分配的時間相撞，希望修改上樓時間，但一戶一社工遞申請後逾兩周，當局一直未有更新日子。



較早前負責統籌上樓事宜的政務司副司長辦公室稱，截至4月16日，有10住戶未能在原先安排的日期時段上樓，有關個案正處理。至於5月4日後何時作另一次上樓安排，當局會總結今次上樓的經驗再作安排。



較早前負責統籌上樓事宜的政務司副司長辦公室稱，當局會總結今次上樓的經驗再作安排。圖為今日（22日）政務司副司長卓永興到宏福苑視察情況。（蔡正邦攝）

家住宏昌閣的謝先生，獲社工提供的相片得知單位嚴重焚毀，不過他仍然希望上樓。謝說：「預料無咩好攞，但點都要上去道別一吓。」謝先生的母親，在火災中罹難。

他原定被安排4月28日上樓，但因工作關係希望改到23日，上月底已經向社工申請改期，並獲知對方已經已向有關方面遞表；可是截至本周一，對方稱當局仍未批出更新的日子，相信會被列為「未有時間處理」個案，待5月4日後才處理。

謝先生不滿：「得唔得都覆吖！明白要調動人手，但係完全無聲氣，感覺不被尊重。」

宏新閣的居民於本周一至三（20日至22日）分批上樓執拾物件。（鄭子峰攝）

另一位住宏泰閣的莫小姐，被分配於4月29日上樓，惟當中莫父要到醫院做檢查，無法前往。他們於上月30日得悉撞期後，已經先後5次聯絡社工申請改期，但到今日（22日）仍未獲處理，她引述社工稱要等政府公布。

住宏泰閣高層的業主亦向《香港01》稱，由於身處海外，於上月30日收到上樓通知後即透過「一戶一社工」反映情況，申請更改上樓日期，以便安排回港機票及行程，可是一直未獲回覆。