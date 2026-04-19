宏福苑｜居民冀改上樓時間遭拒　政府：正處理10戶居民改時間申請

宏福苑7棟大廈明日（20日，星期一）起可分批上樓執拾，當局以梅花間竹的形式分配不同樓宇居民的上樓時間。有宏昌閣居民向《香港01》表示，因假期與被分配的時間不符，想修改上樓時間，但遭一戶一社工拒絕，社工又指暫不知5月4號後的上樓安排。



負責統籌上樓事宜的政務司副司長辦公室回覆稱，截至4月16日，有10住戶未能在原先安排的日期時段上樓，有關個案現正處理中。至於5月4日後何時作另一次上樓安排，當局會總結今次上樓的經驗再作安排。



記者4月18日傍晚到宏福苑視察，可見鄰近的廣福社區會堂、廣福邨平台及廣祐樓對出空地，已分別設置多個帳篷，作通道或指揮中心等用途，有警員把守。（梁偉權攝）

記者4月18日傍晚到宏福苑視察，可見廣福社區會堂、廣佑樓對出空地及廣福邨平台已分別設置帳篷及指揮中心。（梁偉權攝）

馮小姐（化名）原住宏昌閣高層，她被分配至4月28日下午時間上樓，惟當日有工作在身，無法上樓收拾，家人又因對火災有陰影，不想在下午時間去宏福苑，故向社工申請改時間至其他日子，或改至早上讓家人去收拾。她引述社工表示無法修改相關時段。

記者4月18日傍晚到宏福苑視察，可見廣福社區會堂、廣佑樓對出空地及廣福邨平台已分別設置帳篷及指揮中心。（梁偉權攝）

記者4月18日傍晚到宏福苑視察，可見廣福社區會堂、廣佑樓對出空地及廣福邨平台已分別設置帳篷及指揮中心。（梁偉權攝）

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馮小姐又問可否改至5月4號後的時間上樓，並提前得知修改後的日子，社工則向她表示，暫未知悉相關安排。馮小姐向《香港01》稱，自身工作需提前請假作準備，惟現時未得知之後的上樓時間，擔憂再次錯過。

政務司副司長辦公室回覆稱，截至4月16日，有10住戶未能在原先安排的日期時段上樓，有關個案現正處理中。至於5月4日後何時作另一次上樓安排，當局會盡快總結今次上樓的經驗，作出積極安排，令居民可以回去取回多些個人物品。