宏福苑聽證會重點｜消防處人員再作供 包括主責消防安全助理處長
撰文：陳萃屏 任葆穎
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大埔宏福苑大火獨立委員會今日（22日）舉行第十七場聽證會，再有消防處人員作供。4名作供的消防處人員包括消防處助理處長（消防安全）翁錦雄及在宏福苑大火前約一年、於2024年2月23日至2024年12月30日為大埔消防局局長的賀俊維等。宏福苑大火獨立委員會聽證會最新重點，持續更新。
【10:00】消防處助理處長（消防安全）翁錦雄作供。他負責消防安全範疇，自1994年加入消防處，已加入逾30年。
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大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會各場重點
▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼
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