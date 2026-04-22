宏福苑聽證會重點｜消防處人員再作供　包括主責消防安全助理處長

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（22日）舉行第十七場聽證會，再有消防處人員作供。4名作供的消防處人員包括消防處助理處長（消防安全）翁錦雄及在宏福苑大火前約一年、於2024年2月23日至2024年12月30日為大埔消防局局長的賀俊維等。宏福苑大火獨立委員會聽證會最新重點，持續更新。



2026年4月22日宏福苑大火獨立委員會聽證會再有消防處人員作供；圖為消防員及政府化驗所人員12月3日在大埔宏福苑火災現場調查，疑在宏昌閣搜證。（資料圖片/鄭子峰攝）

【10:00】消防處助理處長（消防安全）翁錦雄作供。他負責消防安全範疇，自1994年加入消防處，已加入逾30年。

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《香港01》宏福苑五級火專頁

2026年4月22日宏福苑大火獨立委員會聽證會再有消防處人員作供；圖為 2025年11月27日，大埔宏福苑五級火後，消防員將物資運往現場。（Getty Images）

宏福苑大火至今逾4個月，大廈仍被圍封，2026年4月5日所見，宏福苑外圍架設了鐵馬，並拉起印有「警察封鎖線，不得越過」字眼的藍白雙色封鎖膠帶。（資料圖片/鄭嘉惠攝）

大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會各場重點

宏福苑聽證會3.19第一場重點

宏福苑聽證會3.20第二場重點

宏福苑聽證會3.24第三場重點

宏福苑聽證會3.26第四場重點

宏福苑聽證會3.30第五場重點

宏福苑聽證會3.31第六場重點

宏福苑聽證會4.1第七場重點

宏福苑聽證會4.2第八場重點

宏福苑聽證會4.8第九場重點

宏福苑聽證會4.10第十場重點

宏福苑聽證會4.13第十一場重點

宏福苑聽證會4.15第十二場重點

宏福苑聽證會4.16第十三場重點

宏福苑聽證會4.17第十四場重點

宏福苑聽證會4.20第十五場重點

宏福苑聽證會4.22第十六場重點

綜合獨立委員會3月19日首場聽證會內容，四個被點名部門房屋局獨立審查組（ICU）、勞工處、消防處及屋宇署的缺失。（《香港01》AI製圖）

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼

