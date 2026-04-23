宏福苑｜居民養8貓尋回7隻　一貓失蹤至今：寧願流浪不願見遺體

大埔宏福苑七幢受火災燒毀的樓宇居民，本周一（20日）起分批返回單位執拾，今日（23日）開放宏昌閣五個樓層及宏仁閣十個樓層。有宏仁閣居民表示，家中原本養有8隻貓，火災後陸續尋回7隻，惟6歲大的「細佬仔」失蹤至今，她希望愛貓已逃離宏福苑，坦言：「都唔希望喺屋企見到佢，始終喺屋企見到佢，應該都係過咗身。」



陳小姐的貓咪「細佬仔」失蹤至今。（Threads yintingchan圖片）

宏仁閣居民陳小姐表示，今日與家人一同上樓執拾，她表示心情並不焦急，「始終隔咗咁耐，叫做有得上去已經好好」。她又指，家中原養有8隻流浪貓，火災後陸續尋回7隻貓，其中一隻貓更是在事發一個月後的聖誕節（12月25日），經愛協放置誘捕籠後，在其他樓層成功尋回。她憶述，火災後曾擔心愛貓斷水斷糧，故曾託人上樓放置足夠食水及糧食，「照計佢如果肯出嚟食嘢，一個月內都未必會餓死」。

然而事隔5個月，仍有一隻6歲大的「細佬仔」下落不明。隨著時間流逝，她心裡已做好最壞打算，相信「細佬仔」若非早已逃離宏福苑，便可能已不在人世 ，因此不會再特地帶糧食上去。她坦言害怕在單位內見到愛貓的遺體：「望都望佢係走出咗宏福苑，做返流浪貓又好，咩都好，都唔希望喺屋企見到佢，始終喺屋企見到佢，應該都係過咗身。」

陳小姐的貓咪「細佬仔」失蹤至今。（Threads yintingchan圖片）

陳小姐的貓咪「細佬仔」失蹤至今。（Threads yintingchan圖片）

今日（23日）上樓情況。（翁鈺輝攝）

▼4月22日 宏福苑宏新閣最後一批居民上樓情況▼



大埔宏福苑大火後，其中宏新閣21至31樓居民4月22日分批回家執拾物品，他們上樓前都戴上頭盔等保護裝備。（鄭子峰攝）

宏福苑大火造成168人死亡，圖為死者被發現的位置。（01製圖）

↓ 7幢大廈居民分批上樓時間表 ↓

4月20日至4月22日：宏新閣

4月23日至4月25日：宏昌閣、宏仁閣

4月26日至4月28日：宏昌閣、宏道閣

4月29日至5月1日：宏泰閣、宏建閣

5月2日至5月4日：宏泰閣、宏盛閣



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