宏福苑｜貓咪錫仔聖誕獲救　主人：最好禮物　對尋回另一貓存希望

大埔宏福苑大火中，不少住戶飼養的愛寵未能及時救出，人寵分離。愛護動物協會持續救援，在火災發生後逾一個月，再度迎來好消息。愛協昨日（2日）發文表示，於聖誕及元旦日分別成功捕獲兩隻貓，並已聯絡主人接回貓隻。



「錫仔」便是其中之一，牠於聖誕前夜猶豫步入擺有「罐罐」的貓籠，終被救出。人貓奇蹟重逢，貓主謝小姐激動道：「最好嘅聖誕禮物呀直情係！」家養8貓的她，在火災中經歷失而復得，她由衷感激所有伸出援手的有心人。目前僅剩貓咪「細佬仔」尚杳然無蹤，她盼望愛貓無恙，早日團聚。



謝小姐一家收養8隻流浪貓，大火後6隻貓先後獲救。錫仔（右）則在聖誕由愛協設籠捕獲，惟細佬仔（左）尚未尋回。（Threads@fancat_club）

驚慌撤離未及救貓 見證火勢蔓延觸目驚心

宏仁閣居民謝小姐與丈夫、女兒同住在4樓一單位，共養有8隻「浪浪」（流浪貓），其中3隻早年由親戚收養，親戚離世後謝小姐將牠們帶回家中，錫仔便是其中之一，牠於2021年中旬正式加入這個大家庭。

大火當天下午，謝小姐工作後回家休息，不久後便聽到很多消防車的警笛聲，但因窗外景觀被發泡膠遮擋，未能察知何事，只對持續的嘈雜聲感到奇怪，家中貓咪亦被嚇得四散躲藏。湊巧在家的丈夫不放心便下樓查看，始覺火警並折返家中告訴妻子撤離。

謝小姐憶述當時腦袋一片空白，僅取走護照等證件，揹起背囊準備逃生。因情況緊急，她未及搜救愛貓，便被拉着離開。她衝至地面才發現，宏仁閣尚未被大火波及，「我即刻轉身返上去想捉埋啲貓貓。」但警員及保安等人出於安全考慮將她攔住，謝小姐對此表示理解，卻難免感到失落。

夫婦疏散到社區會堂後，謝小姐依指示登記所屬單位、個人及貓咪的資料。她持續觀察火勢，心中祈求不要蔓延至宏仁閣，惟在傍晚時，火苗隨風落至毗鄰大廈的棚網上，她頓感惶恐不安，「由睇到無事，嗰心定一定，再睇到座大廈開始燒，心情好難過，因為知仲有幾隻貓喺入面。」

消防分批救6貓 不忘裝水倒糧 貓主大讚貼心

消防員持續射水灌救之際，亦不忘展開救援工作。謝小姐感謝消防前前後後分6次，分批將6隻貓救出。她深知家中的貓咪性格膽小，平日捉貓看醫生已不易，見到陌生人更會逃竄躲起來，消防員見狀便找盤裝水，將家中的乾糧倒在地上，讓未獲救的貓貓可以維持生命。謝小姐大讚消防員舉動貼心，考慮周詳。

消防在宏福苑救出的動物，部分由愛協接收。（資料圖片/馬耀文攝）

愛協聖誕前夕設籠 驚喜捕獲倖存貓咪

錫仔當時下落未明，謝小姐深感擔憂，卻知道救援人員已盡其所能。她不時想重返居所尋貓，因只有主人才知悉牠們喜愛躲藏的位置，但也理解當局未放行的安排。

愛協在聖誕前夕獲得批准在宏仁閣擺放少量捕貓籠及攝錄機。搜證人員與愛協督察連日搜索均未在大廈中再尋獲生還動物，而住戶亦暫未獲准上樓，對愛協未放棄搜救，謝小姐由衷感激。聖誕節當天中午，她接獲愛協來電，指在6樓的貓籠捕獲疑為錫仔的唐貓。雙方以照片反覆確認牠長有「麒麟尾」的短尾特徵後，終獲許在青衣中心領回錫仔。經初步檢查後，錫仔幸健康無恙，惟仍受驚。

家人本估計錫仔會到逃到街上，不料最後在大廈內尋回牠。愛協亦向她詳述攝錄機拍下的畫面——12月24日平安夜晚上11時許，錫仔在6樓發現貓籠，猶豫片刻，終不敵「罐罐」誘惑，步入籠中。人貓奇蹟重逢，謝小姐激動道：「最好嘅聖誕禮物呀直情係！」

愛協聖誕前夕於宏福苑宏仁閣救出生還貓咪「錫仔」。（愛協提供）

7貓獲救，剩餘「細佬仔」尚杳然無蹤。謝小姐自我安慰道：「無消息就等於好消息，我當暫時未搵到。佢原本係浪浪畀我哋捉咗返屋企，依家落咗街又重新做返浪浪。最緊要係佢無事，仲生存緊，咁就得啦。」

獲救貓貓得妥善安置 主人感激各界緩急相濟

大火後，夫婦二人到朋友家暫住，後來獲社工安排，暫置於啟德青年驛站「啟航1331」；女兒則到輾轉到親戚朋友家借住。之於貓咪們，謝小姐笑言，起初很慶幸找到牠們，但安置又成另一難題，「我自己連屋都冇得住，我點接佢哋走呢？」

其親戚見狀便四處搜羅慈善機構及義工，惟謝小姐逐個致電時均未能接通。直至聯絡到「一寵愛山莊」的豪哥，對方聞悉事件後，讓她不必擔心，指已在宏福苑安排義載獲救寵物到診所檢查，並聯絡暫托家庭作安置。

目前，兩隻最先救出的貓兄妹，及其後救出的4隻貓，被分別送往大埔及錦田家庭暫托。「（佢哋）照顧得啲貓好好，差唔多日日都有相send（傳）返嚟畀我哋。」她預計待2月有穩定居所後才接回牠們，對義工及暫託者的緩急相濟，謝小姐感激不盡。

自發捐出物資擔任義工的市民、安排義載義診的機構、社工、寵物暫托家庭......社會各界及政府的援助，讓謝小姐深深體會到香港尚有許多善心人。新年伊始，她坦言對未來未有太多展望及計劃，唯希望政府盡快落實安置計劃，「始終未公布未實施，我哋始終懸住個心唔得安定。」亦盼早日尋回「細佬仔」，一家團聚。

愛護動物協會分別於聖誕及元旦捕獲兩貓。愛協在文中指，在聖誕前夕獲得批准，可以在宏仁閣擺放少量捕貓籠及攝錄機。聖誕節當日，已有生還貓貓進入貓籠，即時被送往愛協中心檢查，貓貓身體沒大問題，很健康，主人已經將牠接走。及至元旦，愛協再成功捕到多一隻貓，「呢隻貓依家都仲未定驚，但係主人都已經黎（嚟）到預備接佢返屋企啦。」

另外，警方已批准愛協可以在下星期，於其餘5座大廈擺放捕貓籠，希望可以繼續找到更多仍然失蹤動物。