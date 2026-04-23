宏福苑｜江祥發上樓撞期　無奈棄聽證會　家當去向困擾：丟晒佢？

大埔宏福苑宏昌閣及宏仁閣的居民，今日（23日）獲安排上樓執拾物品。其中時任屋苑法團管委會委員江祥發家住宏仁閣，今早偕家人返回住所。他批評當局資訊十分混亂，令他無法改期而放棄出席今日的聽證會。



因為一直未接獲改期通知，江祥發無奈放棄今日聽證會。（蔡正邦攝）

今早9時左右，江祥發已經辦妥手續準備上樓。他向傳媒透露，原本打算出席今日舉行的第十八場聽證會，因此早於兩星期前已聯絡社工，要求將上樓日期改至本周六（25日），惟一直未獲回覆。他無奈抱怨：「我同社工講可否改期，但係完全唔答我，兩星期前提出㗎……我返屋企之嘛大佬，都要得你批准，真係有冇搞錯！」

他續指，社工直至昨天（22日）才突然回覆表示可以改期，但他已與其他家人約好今日的行程，唯有作出取捨，放棄出席今日的聽證會，按原定計劃返回住所收拾。

另外，江批評沒有電梯供居民使用：「點解唔可以整返呢？宏建閣又唔係燒得緊要，唔使4部吖，整一部。有買保險呀！同保險傾吓整返佢。呢啲預計到呀！屋苑好多老人家，個個行動不便，個個又想上去睇吓情況點。冇辦法佢哋都要放棄，喺下面等，個個住咗卅幾四十年，睇吓係佢哋嘅心願。」

至於自己的單位，江祥發預計損毀不太嚴重，希望上樓可以取回貴重物品，例如文件及證件等。「（我哋）住6樓，矮啲，希望攞得幾多得幾多。」但令他困擾的是隨後安排：「咁我攞完呢轉，啲嘢點？丟晒佢？要出嚟有個交代呀！」 他建議之後可以由當局收入紙箱，由吊船之類運落地面供居民認領。

卓永興今早見記者時稱，會積極考慮請居民再上樓。（翁鈺輝攝）