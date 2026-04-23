宏福苑聽證會最新｜消防副處長陳慶勇作供　曾高壓下清晰簡報獲讚

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（23日）舉行第十八場聽證會，續有消防處人員作供，包括消防處消防區長（呼吸器）董永基及消防處副處長（行動）陳慶勇，其中， 陳慶勇在大火後因以流利英文應對外媒備受關注，其冷靜表現、在高壓情況下「口震」忍住傷心情緒，回答提問清晰兼簡單直接，被網民封為「香港之子」。宏福苑大火獨立委員會聽證會最新重點，持續更新。



宏福苑聽證會4月23日（第十八場）重點：

．消防處消防區長（呼吸器）董永基作供。

．消防處副處長（行動）陳慶勇作供。



大埔宏福苑五級火救援期間，消防處副處長（行動）陳慶勇曾向傳媒作簡報，表現惹部份市民讚賞。（資料圖片/蔡正邦攝）

2026年4月22日宏福苑大火獨立委員會聽證會再有消防處人員作供；圖為消防員及政府化驗所人員12月3日在大埔宏福苑火災現場調查，疑在宏昌閣搜證。（資料圖片/鄭子峰攝）

宏福苑聽證會・第二輪一片總結｜揭999系統問題 黃碧嬌認收授權票

宏福苑聽證會・第一輪一片總結｜政府部門卸責 圍標、授權票疑點曝光

宏福苑聽證會｜一片整合消防作供 對何偉豪位置毫無頭緒

《香港01》宏福苑五級火專頁

消防處副消防總長（機構策略）霍振明4月22日作供。(資料圖片/夏家朗攝)

消防處助理處長（消防安全）翁錦雄（中）4月22日作供。(資料圖片/夏家朗攝)

2026年4月22日宏福苑大火獨立委員會聽證會再有消防處人員作供；圖為 2025年11月27日，大埔宏福苑五級火後，消防員將物資運往現場。（Getty Images）

宏福苑大火至今逾4個月，大廈仍被圍封，2026年4月5日所見，宏福苑外圍架設了鐵馬，並拉起印有「警察封鎖線，不得越過」字眼的藍白雙色封鎖膠帶。（資料圖片/鄭嘉惠攝）

大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會各場重點

宏福苑聽證會3.19第一場重點

宏福苑聽證會3.20第二場重點

宏福苑聽證會3.24第三場重點

宏福苑聽證會3.26第四場重點

宏福苑聽證會3.30第五場重點

宏福苑聽證會3.31第六場重點

宏福苑聽證會4.1第七場重點

宏福苑聽證會4.2第八場重點

宏福苑聽證會4.8第九場重點

宏福苑聽證會4.10第十場重點

宏福苑聽證會4.13第十一場重點

宏福苑聽證會4.15第十二場重點

宏福苑聽證會4.16第十三場重點

宏福苑聽證會4.17第十四場重點

宏福苑聽證會4.20第十五場重點

宏福苑聽證會4.22第十六場重點

宏福苑聽證會4.23第十七場重點

綜合獨立委員會3月19日首場聽證會內容，四個被點名部門房屋局獨立審查組（ICU）、勞工處、消防處及屋宇署的缺失。（《香港01》AI製圖）

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼

