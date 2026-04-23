宏福苑聽證會最新｜消防副處長陳慶勇作供 曾高壓下清晰簡報獲讚
撰文：陳萃屏 任葆穎
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大埔宏福苑大火獨立委員會今日（23日）舉行第十八場聽證會，續有消防處人員作供，包括消防處消防區長（呼吸器）董永基及消防處副處長（行動）陳慶勇，其中， 陳慶勇在大火後因以流利英文應對外媒備受關注，其冷靜表現、在高壓情況下「口震」忍住傷心情緒，回答提問清晰兼簡單直接，被網民封為「香港之子」。宏福苑大火獨立委員會聽證會最新重點，持續更新。
宏福苑聽證會4月23日（第十八場）重點：
．消防處消防區長（呼吸器）董永基作供。
．消防處副處長（行動）陳慶勇作供。
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大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會各場重點
▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼
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