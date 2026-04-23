宏福苑｜宏仁閣住戶嘆上樓心情複雜：我𠵱家好怕、呢條路返去好遠

大埔宏福苑受災居民續獲安排上樓執拾，其中最先起火的宏昌閣，另外宏仁閣及宏道閣，由今日（23日）至下周二（28日）分批上樓。早上8時陸續有居民到大埔墟火車站接駁巴士處，有關愛隊成員在場提供協助。有宏仁閣低層住戶指，對上樓感到心情複雜，「我唔夠膽面對人，我唔知我自己上唔上到樓」，又指單位「變晒灰」，未知可取回什麼物品。他感嘆道，突如其來的火災將其生活完全打亂，退休生活猶如僅剩「宏福苑」三個字。



早上8時陸續有居民來到大埔墟火車站的接駁巴士處。（董素琛攝）

早上8時陸續有居民來到大埔墟火車站的接駁巴士處。（董素琛攝）

宏仁閣居民：我𠵱家有一種恐懼、好怕，呢條路返去係好遠

居於宏仁閣9樓的李先生表示，已居於該處近30年，他在居民獲安排上樓首日、即周一(２20日)已提前來到了解安排和流程，至今日可親身上樓，萬分感觸。他稱看過政府當局提供的相片，大火後單位「變晒灰」，所以帶同鏟子等工具，說是用來尋找物品。至於最想帶走什麼，他無奈道：「我都唔知仲有咩攞……啲金條、現金仲攞唔攞得返？」他說，對上樓感心情複雜，「我唔夠膽面對人，我唔知我自己上唔上到樓呀，我𠵱家有一種恐懼、好怕，呢條路返去係好遠。」

宏仁閣9樓住戶李先生表示，已居於該處近30年，大火後單位「變晒灰」。（董素琛攝）

嘆退休生活被火災打亂：完全畀宏福苑三個字掩蓋

李先生續指，已等待上樓這一天很久，期望與單位說聲再見。他認為政府的安排不善，「我都唔知點解佢（政府）安排到咁遲，推遲咗咁多個月。」至於政府的善後工作，他形容是混亂、「講一套做一套」，「我呢幾個月係每一日起身，就睇吓去邊度、有咩援助，補領返啲咩證件，跟住返到屋企就睇嗰啲WhatsApp嗰啲資訊…… 我有5個月冇去酒樓飲過茶，照計我都退休生活可以朝早去行吓山，（現在）完全畀宏福苑呢三個字掩蓋晒。」

接駁巴士處有關愛隊隊員提供協助。（董素琛攝）

宏仁閣低層住戶想取回母親曬的陳皮 期望可第二次上樓

低層住戶林小姐帶同行李箱上樓，她表示，最想取回保單、媽媽親手曬的陳皮、借回來的書等，笑說「搬得幾多得幾多」。至於單位內的情況，她說「冇燒過」，期望有第二次上樓的機會。