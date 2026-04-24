宏福苑上樓｜宏昌閣單位燒剩框架　住戶拍照留念　尋回長輩遺物

大埔宏福苑大火發生近5個月，7座災廈居民分批上樓執拾，今日（24日）繼續是宏昌閣及宏仁閣。自出生起便居住宏昌閣的羅小姐，形容住所嚴重焚毀如「框架屋」、露出鋼筋，當局需加支架支撐；同時間上樓的鄰居單位則大致完好、只有灰塵。她今日帶同鏟子返回老家，成功尋回長輩的陶瓷遺物及首飾，並為單位拍照留念。



大埔宏福苑大火受災7廈居民陸續獲安排上樓執拾，4月24日，宏昌閣居民羅小姐回家，為單位拍下照片，可見屋內大部分物品已成灰燼，當局為單位加裝支架。（梁偉權攝）

羅小姐自出生開始居於宏昌閣，「都就30年」，大火前主要是她獨居。火警當日，她正在上班，家中無人。她坦言本身對單位損毀情況已有心理準備，今日上樓發現老家已燒至熔熔爛爛、天花塌下，「基本上你當係燒咗個框架屋出嚟囉，即係見到鋼筋嘅」。當局已為單位加上金屬支架，讓她返回單位時「可以安全少少」。

其單位只容許兩人上樓，羅小姐帶同鏟子回家尋物，尋回「燒唔爛嘅嘢」，在有如廢墟的單位內，尋獲長輩的貴重首飾和陶瓷遺物，「有少少出奇，就係有啲地氈無燒爛」，她也順道帶走。

大埔宏福苑大火受災7廈居民陸續獲安排上樓執拾，4月24日，宏昌閣居民羅小姐回家，為單位拍下照片，可見屋內大部分物品已成灰燼，當局為單位加裝支架。（梁偉權攝）

在老家逗留約兩小時，除了尋物，羅小姐亦為單位拍照留念，將會傳送予親戚，讓他們知道單位情況。被問到會否想再次返回單位、會估想念自己特別喜歡的角落，她淡然說：「望咗其實都無特別嘅，都係已經無晒喇嘛。」

她亦提及，得知同層有街坊去世，但今日上樓時沒有遇到該個家庭。不過，她有遇到同層另一邊單位的鄰居，曾與對方交談，形容對方的單位「好完好、無乜事、無穿無爛」，只係有灰塵積聚。

大埔宏福苑受災7座大廈居民陸續獲安排上樓執拾，4月24日，宏仁閣有居民從單位以手機向外拍照留念。（梁偉權攝）