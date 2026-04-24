宏福苑｜腳傷骨折撐上樓　宏昌閣居民拔去門牌道別：拜拜喇702！

大埔宏福苑第二輪上樓，住在宏昌閣7樓的郭先生，腳傷骨折撐拐杖也堅持上樓，經過約3小時的收拾，檢獲不時兒時玩意和父親的物件。而最感嘆莫過於，即使單位如何損毀熏黑，仍然有回家的感覺：「有種返屋企嘅輕鬆。」最後他拔去門牌，向住所道別：「拜拜喇！702。」



郭生看著正在旋轉的木馬，不禁發呆，坦言：「有啲感受,，唔知點講。」（蔡正邦攝）

郭先生因意外傷腳骨折，今日由三位朋友陪伴，撐着拐杖上樓：「樓梯窄少少，慢慢撐上去都OK。」他指單位損毀不太嚴重，主要是廁所燒過、窗及水箱都被燒毀，其他地方則被熏黑。

郭父於去年3月過身，他之前已經在單位執拾過父親遺物，沒料今次回去仍可帶走不少具紀念價值的物品，例如小孩的相片、他年輕時玩的時遊戲卡牌及黑膠唱片等，「有少少驚喜。」

郭先生年青時住在宏昌閣，火災後雖然漆黑一片，但仍然「有種返屋企嘅輕鬆」。入屋後隨即放下拐杖，扶住牆壁四圍行，還站在窗前回憶幼時等候父親回家的畫面：「而家迴旋處無咗，垃圾站無咗，變成爛地，有啲感觸」。

原本郭先生希望尋回小時候用過水瓶，卻發現原來早已壞掉被扔了。雖然如此，收拾時仍發現不少具紀念價值的物品，包括一個時鐘，下方有旋轉木馬的，竟然「仲轉緊，仲郁緊」。看著正在旋轉的木馬，他不禁發呆：「有啲感受,，唔知點講。」最終決定將它帶走。

另外也帶走父親生前慣用的玻璃煙灰盅，惟沒法帶走父親晚年購入的凍肉櫃：「好想帶走，但太大，又唔知有咩用。」

此行郭生帶上一束膠花悼念：「成個過程都係一個道別過程，接受咗呢個地方，我要離開了，可能無得再見。因為我都唔會返嚟第二次，要執嘅都執咗，佢（單位）嘅狀態唔係特別好，所以都係時間放低」。

郭生帶同一束膠花悼念：「成個過程都係一個道別過程，接受咗呢個地方，係時間放低。」（郭先生提供）

郭生十分感謝三位朋友陪同上樓，各人替他收拾了13袋物品，另外一袋有現金、金飾等貴重物品，稍後物品將暫放在迷你倉。離開時，郭生拔去門牌，對老家道別：「拜拜喇，702！」