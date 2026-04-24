宏福苑上樓｜宏仁閣居民空手而回　嘆單位已面目全非：什麼都沒有

宏福苑居民續獲安排上樓執拾，最先起火的宏昌閣，以及宏仁閣及宏道閣，由昨日（23日）至下周二（28日）分批上樓。上午11時多，首批完成執拾的居民乘坐政府安排的接駁巴士，由宏福苑回到大埔墟火車站。



居於宏仁閣的朱先生空手而回，他指單位已面目全非，本來「乜都想拎」，但最後「乜都冇」。他表示不會再上樓，因為真的什麼都沒有，「成幢樓燒咗八分一，我就係嗰八分一」。



居於宏仁閣的朱先生空手而回。（洪戩昊攝）

居於宏仁閣的朱先生空手而回。他指單位已面目全非，本來「乜都想拎」，但最後「乜都冇」。他表示不會再上樓，因為真的什麼都沒有，「成幢樓燒咗八分一，我就係嗰八分一」。

居於宏仁閣的朱先生（格仔上衣）空手而回。（洪戩昊攝）

損失單位既成事實，自然要考慮安置方案。他認為政府以實用面積每呎8000元收購未補地價宏福苑單位不合理，因為宏福苑地段很好，而他亦滿意政府其他安排。