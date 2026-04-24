宏福苑上樓｜大火喪母今攜絲花悼念　宏昌羅小姐哽咽：我哋返嚟喇

大埔宏福苑大火災民，4月20日起陸續獲安排上樓執拾。居於宏昌閣808室、在大火中失去母親的羅小姐，昨日（23日）提早到場消化情緒後，今日（24日）與哥哥帶備絲製花束一同上樓，執拾同時悼念亡母。雖然過程順利，亦成功取走希望帶走的物品，包括媽媽親自織的頸巾、縫製的牛仔背心等，但心情難免波動哽咽，回家時「同媽咪講我哋返嚟喇」、離開時亦再對媽媽說一起離開，「雖然佢走咗‥‥‥」



大埔宏福苑大火受災7廈居民陸續獲安排上樓執拾，4月24日，宏昌閣808室居民羅小姐取回物品後受訪。（梁偉權攝）

羅小姐表示，住所已「熏黑晒」，但環境尚可接受。除拍照留念外，亦尋獲媽媽的遺物，包括打算留給她的首飾、媽媽親手織的頸巾和縫製的牛仔背心，「雖然熏黑咗同埋都有味嘅，但我哋都覺得攞咗落嚟先啦，因為真係唔知有幾時再有機會再返上去囉」；哥哥亦順利找到想帶走的物品。

大埔宏福苑大火受災7廈居民陸續獲安排上樓執拾，4月24日，宏昌閣808室居民羅小姐（藍雨衣）從單位帶走多袋物品。（梁偉權攝）

不過，她實在無法搬走家中的鋼琴，但上樓時也「好奇」想知道鋼琴「仲響唔響」，故曾經試彈。至於單位內的書籍和其他衣物，則未有大量帶走。她認為，上樓3小時對她來說夠用，「可能始終屋企之前媽咪都執得好整齊」，故不算有太多物品，今次只取走有紀念價值、值得留念的東西。

至於今日上樓情況，羅小姐認為自己居住的樓層較低，加上今天下雨，天氣較涼，現場亦很通風，故上樓「無困難」；惟在雨中將收拾好的物品從宏昌閣帶到存倉地點，則略感狼狽。她特別提及感謝民安隊和警方幫忙，以及社工陪伴上樓，照顧她和哥哥的情緒。

大埔宏福苑大火受災7廈居民陸續獲安排上樓執拾，4月24日，宏昌閣808室居民羅小姐從單位帶走多袋物品。（梁偉權攝）

羅小姐表示，昨日亦回到宏福苑「行咗一轉」，當時想起媽媽已「唔喺度」，情緒較為激動；但經過那次「預演」，今日上樓時已消化了情緒，「好冷靜」。惟她提及上樓放下絲花、點小蠟燭悼念母親時仍不禁哽咽，提及走進單位後「同媽咪講我哋返嚟喇；走嘅時候就同佢講，我哋走喇，一起走喇，雖然佢走咗㗎。但係OK㗎，大家因為都消化咗件事」。

她又說，雖然認為收拾時間足夠，但早前已申請再次上樓，因今日天較黑，且忙於執拾，未及看清老家，故希望如有機會再回去，可以有更多時間、看得更仔細，「因為始終喺度生活咗都三四十幾年」。