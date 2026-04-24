宏福苑上樓｜宏仁閣兄弟取回亡父神主牌木刨　嘆整個成長人生燒晒

大埔宏福苑大火發生近5個月，政府近日陸續安排7幢災大廈的居民上樓執拾。宏仁閣18樓李氏兄弟的單位僥幸避過火劫，狀況完好，今日（24日）他們分8次上樓，「係特別、特別辛苦」，最終尋獲已離世父親用來養大八兄弟姊妹的木刨、以及珍藏的色士風及大批足球雜誌，最重要是帶走爸爸的神主牌。



幼弟形容自己「成個成長人生就燒晒㗎喇」，被問及3小時執拾時間是否足夠，他說「我生活咗43年你畀3個鐘我……我唔識答喇」。他又指，已向社工提出希望安排再次上樓，並感謝義工和民安隊人員協助他們搬運大量重物落樓。



大埔宏福苑大火受災7廈居民陸續獲安排上樓執拾，4月24日，宏仁閣居民李先生由家中取回一支色士風。（梁偉權攝）

李先生是八兄弟姊妹中的孻仔，8歲時全家遷入宏福苑。他今日聯同哥哥一同上樓。他憶述母親於1970年代、42歲時才誕下他，是高齡產婦，以那個年代來說「都幾高危㗎」；而父親是三行工人，專長木工，連宏福苑家中裝修、鋪地磚，都是由他一手包辦。

大埔宏福苑大火受災7廈居民陸續獲安排上樓執拾，4月24日，宏仁閣居民李先生由家中取回父親用來「養大咁多個」的木刨。（梁偉權攝）

李先生向記者展示剛在單位取回、父親生前使用的木刨，形容它最大的紀念價值就是用來「養大咁多個囉」；惟其他工具如錘仔等，因太重而無奈放棄帶走。另外，他亦與兄長帶走自己的少量衣物，和大量珍藏的體育和足球雜誌，塞滿數個紅白藍膠袋和帆布袋；還有一支色士風。

大埔宏福苑大火受災7廈居民陸續獲安排上樓執拾，4月24日，宏仁閣居民李先生由家中取回大批體育雜誌。（梁偉權攝）

李兄則提及，住所狀況完好，從單位帶走屋契、金飾、現金等，更特意取走門牌，「（嗰陣）啱啱整門，攞返個Number，畀返屋企人做紀錄、留念。」但冬天衣物、二胡樂器等較重的物品未及在今日取走，弟弟亦要回去檢查今日帶走的文件是否包括其出世紙，故他們已向社工提出希望安排再次上樓收拾。

李兄又說，今日分了8次上樓，且上樓過程艱辛，「係特別、特別辛苦，我分咗8次行上去，兩層唞一唞，都幾通風，都舒服嘅。」但他讚揚社工及義工安排周到，每隔兩層樓都有提供椅子予居民休息。

大埔宏福苑大火受災7廈居民陸續獲安排上樓執拾，4月24日，宏仁閣居民李先生表示，他要分8次才走得到位於18樓的單位。（梁偉權攝）

李弟則說，因為宏福苑大火，「成個成長人生就燒晒㗎喇」。對於政府安排每戶3小時執拾時間是否足夠，他稱「我生活咗43年你畀3個鐘我……我唔識答喇」。但家人今日只在單位逗留約兩小時，沒有用盡時間，因為物品太重，「都唔想太辛苦其他民安隊義工」，唯有希望可再有機會上樓。他亦感謝民安隊成員和社工安排的義工蘇先生，指出他們協助搬運最重的物品。

大埔宏福苑受災7座大廈居民陸續獲安排上樓執拾，4月24日，宏仁閣有居民從單位以手機向外拍照留念。（梁偉權攝）