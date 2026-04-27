宏福苑上樓｜宏昌母子尋獲愛犬少量遺骸　放花束石頭道別離世丈夫

大埔宏福苑大火的災民近日陸續獲安排上樓執拾，今日開放的是宏昌閣和宏道閣。有原居於宏昌閣的女士在大火中失去丈夫和愛犬，今日與兒子一同上樓時，發現全屋除了鐵器和陶瓷外，都已化為灰燼，「全部嗰啲嘢係一嚿嚿，你係分唔開架啲嘢」。



兩人對在灰燼中尋回愛犬Bobby的少量遺骸，雖感到「錯愕」，但表示理解；又說按心理專家的建議，在單位放下兩束花和一塊石頭，象徵放下包袱和重擔，向單位和離世家人道別。



大埔宏福苑大火受災居民陸續獲安排上樓執拾，4月27日，有宏昌閣和宏道閣居民上樓。（鄭子峰攝）

該名女居民與兒子透露，對於警方災難受害者辨認小組（DVIU）搜索後，仍在單位內找到愛犬Bobby的骸骨，女士表示理解，因為留下的遺骸只有少量，「成間屋好多嘢其實變成灰喇，灰燼呀」；即使嘗試在灰燼中挖掘，「全部嗰啲嘢係一嚿嚿，你係分唔開㗎啲嘢」；她的兒子則感到錯愕，指Bobby遺體已完成火化，要在思考如何處理今日尋獲的遺骸。

大埔宏福苑大火後，警災難受害者辨認小組（DVIU）曾進入受災大廈內，搜索遇難者遺骸。圖為2025年12月的宏昌閣。（資料圖片/黃煦緻攝）

女士估計有金器已在大火中，與其他物品「溶埋一齊」，最尋獲少量金器，一隻名錶則已「完全係甩晒」。不過，今次發現Bobby的陶瓷製食具與廚房內的同牌子瓷器「完全無事無幹」，故她把Bobby的食具帶走留念。

兒子憶述，大火後對無法見到爸爸的遺骸感到遺憾，但今日竟尋獲Bobby的遺骸，「我覺得個感覺實在啲」；加上回到單位感受到具朋的視覺、觸覺和嗅覺，「都能夠感受到當時爸爸同Bobby嗰個情境」。

兩人表示，暫未決定會再申請再次上樓。今日回到單位，除了向丈夫、爸爸和愛犬道別外，兩人亦送下了兩束花和一塊石頭。女士解釋，放下石頭是心理專家的建議，「因為可能我哋心裏面無形之中好似孭住好多包袱或者重擔，解決唔到。用呢種行動去表達，你要釋懷、要放低，作為一個道別咁樣」。

大埔宏福苑大火受災居民陸續獲安排上樓執拾，4月27日，有宏昌閣和宏道閣居民上樓。（林振華攝）