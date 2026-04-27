宏福苑｜鮮花悼亡夫愛犬　李太憶最後通話：佢話我愛你，好好生活

大埔宏福苑五級大火後，受影響居民今日（27日）獲安排分批上樓執拾，今日仍是宏昌閣和宏道閣居民上樓。在大廈中，有人為尋找財物，也有人為尋找摯愛留下的最後痕跡。宏昌閣21樓居民李太與女兒今日上樓執拾，同時帶花獻給葬身火災的丈夫。火災當日，62歲的李生與11歲愛犬Bobby在大火中不幸喪生。李太今日強忍悲痛重返現場，披露丈夫被困火海、自知無法逃生時，仍平靜地爭取時間與家人道別：「佢叫住我個名，話『我愛你』咁樣，我話『我都好愛你』。佢好少講我愛你呢個字。佢最後遺願叫我真係好好咁樣同佢哋（子女）生活啦。」



李太與女兒今早帶鮮花重回宏昌閣單位。（蔡正邦攝）

烈火湧入單位 丈夫與愛犬躺平：我已經抖唔到氣

李太憶述火災當日的情況，當時女兒就在火場附近，一直與身在21樓單位內的爸爸保持通話，焦急地催促他盡快逃生：「叫佢快啲落嚟，但佢落唔到嚟，最後四點幾嘅時候，佢喺電話話啲火已經入哂黎，我就話畀佢聽（消防）上緊嚟，但佢話我已經抖唔到氣，喺間房躺平咗，同埋隻狗。之後都打唔到比佢。 」

丈夫生前極少講：我愛你 平靜面對爭取時間訣別

李太形容，當時丈夫表現得非常平靜：「佢知道自己走唔到，其實佢好平靜面對呢個事實，無走嚟走去。佢只係安靜咁等，爭取時間同我哋傾計。」李太指，丈夫在生命倒數的最後時刻表白心聲：「佢叫住我個名，話『我愛你』咁樣，我話『我都好愛你』。」李太悲痛地表示：「佢好少講我愛你呢個字。佢最後遺願叫我真係好好咁樣同佢哋生活啦。」

單位燒至極黑不抱期望尋回物品

李太今日堅強地回到宏昌閣，她坦言對尋回財物不抱期望，「好難搵到，因為燒到要搬開哂啲，相信搵唔到，曾經在外面望返個單位黑到不得了，相信冇乜嘢淨」。她表示，如果未來還有希望尋獲物品，一定會努力再爭取上樓機會。

↓ 7幢大廈居民分批上樓時間表 ↓

4月20日至4月22日：宏新閣

4月23日至4月25日：宏昌閣、宏仁閣

4月26日至4月28日：宏昌閣、宏道閣

4月29日至5月1日：宏泰閣、宏建閣

5月2日至5月4日：宏泰閣、宏盛閣

