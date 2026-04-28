尖沙咀購物邂逅　上酒店房開派對鬧翻　大馬男及雙程證女俱傷被捕

尖沙咀發生酒店打鬥傷人案。一名來自馬來西亞男子，遭人以酒杯割頸浴血、一名持雙程證來港女子，則被人打傷臉。據了解，兩人是來港遊玩觀光的旅客，在商場「K11 Musea」購物時邂逅認識，其後大馬男邀請對方到「K11 Artus」酒店房間開派對，一同進食火鍋及飲酒。惟雙方疑因故發生爭執，加上兩人均全身酒氣，最後大打出手。兩人隨後獲送院救治，雙雙均被警方拘捕。



據悉，打鬥現場為尖沙咀梳士巴利道18號，K11 ARTUS酒店單位內，事發時有多名人士正參與派對。涉事兩人分別為36歲持雙程證內地女子、與31歲持護照來港的馬來西亞籍男子，於周一（27日）晚上11時47分，警方接獲大馬男子一名朋友致電求助，指大馬男被人襲擊。

現場為K11 ARTUS酒店一房間內。(資料圖片)

警員及救護員趕至現場，發現大馬男頸部被利器割傷流血、面部亦受傷；同時，該名內地女子亦面部疑被人用手打傷。兩人由救護車先後送往伊利沙伯醫院治理，送院時兩人均清醒。

警方表示，警員經初步調查，相信上述兩人在單位內因瑣事爭執，期間男事主懷疑以手襲擊女事主，女事主以一玻璃酒杯襲擊男事主。女事主涉嫌「傷人」被捕，男事主涉嫌「普通襲擊」被捕。兩人現正被扣留調查。案件交由油尖警區刑事調查隊跟進。