英王查理斯三世訪美　抵白宮與特朗普喝下午茶

英王查理斯三世（King Charles III）和王后卡米拉（Queen Camilla）4月27日抵達華府，對美國展開為期四天的國事訪問。時值美國白宮記者晚宴（White House Correspondents’ Dinner）25日剛發生針對總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的槍擊案，以及英美近期關係趨向緊張， 令查理斯此行更受關注。



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這是英國君主20年來首次訪問美國，查理斯抵步後，隨即前赴白宮，與特朗普舉行私人會晤。特朗普及第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）迎接，預定將在南草坪共進下午茶。

路透社報道，查理斯夫婦是於當地下午約2時30分，抵達位於馬里蘭州的安德魯聯合基地 （Joint Base Andrews）。查理斯身穿海軍藍西裝、卡米拉一襲粉紅色連身裙，兩人站在停機坪上，獲美國外交、州和聯邦官員以及英國大使館高級官員的迎接，並接受了駐美英軍子女獻上的鮮花，軍樂隊在場奏起英國和美國國歌。

訪美期間，查理斯夫婦的其他行程包括：在白宮出席國宴、國會發表演說、訪問紐約市。最後一站為維珍尼亞州，查理斯將在那裡會見環保人士。

25日槍擊案為今次訪問添上陰影。英國白金漢宮26日表示，兩國當局已就事件會否影響王室行程進行磋商，決定按計劃進行，查理斯夫婦為所有為確保此次訪問順利的人表示衷心感謝，並期待著訪問的開始。