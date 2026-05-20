挪威土耳其立法限制16歲以下青少年使用社交媒體　禁令成全球趨勢

立法禁用社交媒體｜多國收緊青少年使用社交媒體的規管，包括挪威、澳洲、土耳其、西班牙、丹麥、法國等，同時加強對平台的限制，以減少網絡成癮問題，保障兒童發展，限制青少年使用社交媒體似乎正逐漸成為國際共識。



挪威立法禁止青少年使用社交媒體

挪威於4月底表示，將在年底前向議會提交一項法案，以禁止未滿16歲的青少年使用社交媒體。屆時會要求科技公司進行年齡驗證。挪威政府暫時未公開禁止青少年使用的社交平台名單。

挪威首相Jonas Gahr Støre在聲明中表示，推動這項法案，是希望孩子能擁有真正的童年。孩子的遊戲、社交和日常生活，都不應被演算法和屏幕主導。這項措施對保護兒童數碼生活非常重要。

挪威首相表示，推動這項法案是希望孩子能擁有真正的童年。（Freepik）

多國相繼推出禁令 漸成全球趨勢

近年，多國已相繼推出措施以禁止青少年使用社交媒體，以保障青少年身心發展。去年12月，澳洲已率先禁止16歲以下青少年使用社交媒體，禁令涵蓋 Instagram、Facebook、TikTok、Snapchat、YouTube、X等平台。

日前土耳其亦通過了一項法案，禁止15歲以下的青少年使用社交媒體，並對網上平台包括遊戲軟件公司加設新規定。巴西亦於今年3月實施《兒童與青少年數位法》，規定16歲以下的未成年人，須將社交媒體帳戶與法定監護人連結，並禁止平台提供無限滾動等具成癮性的功能。

多個歐洲國家收緊限制

目前，有多個歐洲國家亦計劃實施類似的禁令，西班牙政府正在草擬相關法例，限制16歲以下青少年使要得到監護人授權才能使用社交媒體；丹麥早前已經宣布將禁止15歲以下的青少年使用社交媒體，不過家長可以為13歲以下的子女提供部分平台的存取權限；法國國會的一項調查建議，限制15歲以下兒童使用社交媒體。