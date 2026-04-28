白宮記者晚宴槍擊｜疑犯首次法院提堂 被控企圖暗殺總統等3罪
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 4月25日在酒店出席白宮記者晚宴（White House Correspondents’ Dinner）時遇上槍擊，疑犯艾倫（Cole Tomas Allen）於27日首次被押解到法院提堂，被控以企圖暗殺總統等3項罪名，可能面臨終身監禁。當局同日在司法部舉行記者會，展示疑犯所攜槍枝等武器。
現年31歲、來自加州托蘭斯（Torrance）的艾倫身穿藍色囚服，首次在哥倫比亞特區的聯邦法院出庭。美國全國廣播公司新聞網（NBC）報道，他被控企圖暗殺總統，最高可被判終身監禁。另被控跨州運輸槍枝彈藥意圖實施重罪，如果罪名成立，最高可判處10年監禁；以及於暴力犯罪中使用槍枝，可判處至少10年的強制性附加刑期。
報道指出，艾倫輕聲回答了法官提出的幾個基本問題，包括全名、年齡、教育程度以及對自身權利的了解，包括他稱自己擁有電腦科學碩士學位。走進法庭時，艾倫環顧旁聽席，現場坐著4、50名記者和公眾。
檢察官巴蘭坦（Jocelyn Ballantine，暫譯）在庭上表示，艾倫帶同一把泵動式霰彈槍、一把手槍和三把刀來到華盛頓特區，目的是為了實施政治暗殺，企圖暗殺總統特朗普。
艾倫尚未對控罪作出回應，聯邦地方法官沙博（Matthew Sharbaugh）下令艾倫暫時繼續還柙，並將於本月30日舉行聆訊決定是否繼續羈押，預審則定於5月11日下午舉行。
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