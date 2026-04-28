警搗網購騙案拘33人　拆解兩手法　賣家假網站填資料收錢變付款

網上購物騙案手法日新月異，警方於本月13至24日展開代號「銀浪」的執法行動，共拘捕33人，揭示騙徒已由傳統的收錢後不發貨或發假貨，轉化為針對賣家的「假平台、假驗證」心理攻勢。騙徒偽裝買家，誘導受害人脫離官方交易平台，並利用高度仿真的虛假網頁，將「轉賬金額」偽裝成「驗證碼」，盜取大金額金錢。甚至要求受害人填寫釣魚資料，直接盜取受害人的網上銀行登入資料。



新界南總區反詐騙組第二隊總督察林俊康。（黃偉民攝）

警方於4月13至24日展開代號銀浪的執法行動，打擊網上購物騙案，並以「洗黑錢」及「以欺騙手段取得財產」罪拘捕21男12女，年齡介乎20至74歲。

新界南總區反詐騙組第二隊總督察林俊康表示，警方經過分析總結出兩大類型近日常見的詐騙手法。

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手法一：高仿超連結 誘填驗證碼實為轉賬扣款

騙徒先在合法交易平台假裝購物，並要求以即時通訊軟件繼續溝通，以脫離平台監管。騙徒其後聲稱透過一個公平交易平台收取貨款，騙徒發送偽造的「公平交易平台」高仿超連結，網頁內精準顯示商品資訊及及「買家已付款」等字眼，向受害人營造交易即將完成的錯覺。

網站會以「收款驗證」為名，引導賣家在網上銀行應用程序，新增騙徒提供的第三方賬戶，及要求受害人提高每日轉賬限額。受害人之後會返回原來的高仿網站，網站要求賣家在轉賬金額欄目輸入一組「驗證碼」。賣家一旦按下確認，資金便即時匯入騙徒戶口。

若受害人尚未察覺，騙徒會循環收割，要求受害人更改另一個指定的銀行戶口，重覆以上步驟，並提供新驗證碼，直至受害人警覺受騙，騙徒隨即逃之夭夭，切斷聯絡。

騙徒利用假網站製造代收款錯覺，將轉賬金額僞裝成驗證碼，利用銀行界面混淆視聽，受害人從未使用收款功能，於是一步步教導受害人，並透過持續對話解除疑慮，利用心裏操控令受害人放下戒心。

手法二：假網站連結盜戶口資料及一次性密碼

騙徒在網上交易平台留言，切換通訊軟件與賣家溝通，要求驗證銀行戶口，並發送一個假網站連結。網站要求受害人輸入收款銀行、賬戶號碼、網上銀行用戶名稱及密碼。

網站指示受害人按下「發送OTP」，然後在網站輸入其收取到的「一次性密碼」及提交。網站隨即會顯示驗證失敗，要求受害人用另一賬戶重試，同時網站後台已將受害人的資料傳送給騙徒，騙徒便能登入受害人的銀行進行轉賬。

當受害人察覺程序古怪，甚至想放棄交易，惟想到買家已經付款，不想令對方蒙受損失，或以為已進入正式平台程序，於是繼續操作蒙受金錢損失。而在是次行動中，其中一宗損失金額最大的案件，受害人在平台放賣一個價值1000元的手袋，結果損失285萬元。

網絡安全及科技罪案調查科總督察梁以德。（黃偉民攝）

去年網上購物騙案增8.2% 總金額3.95億元

網絡安全及科技罪案調查科總督察梁以德表示，2025年本港錄得12,505宗網上購物騙案，較2024年的 11,559宗上升946宗，升幅8.2%；涉及損失金額由3.563億元上升至3.951億元，增加3,880萬元，升幅10.9%。網上購物騙案亦是2025年宗數最多的騙案類別，反映市民在網購日趨普及的情況下，所面對的詐騙風險亦同樣增加。

受害人最常接觸的貨品類別，主要包括演唱會門票、電子產品、服飾及美容產品、食品、嬰兒用品及玩具，以及酒店和旅遊套票。當中以演唱會門票最為常見，佔約22%；其次是電子產品，佔12%；而服飾及美容產品則佔11%。這些貨品都有幾個共通點，就是需求高、話題性強、容易以「限量」、「最後機會」或「優惠價」作招徠，令買家在短時間內作出付款決定。有別於傳統騙案，騙徒主動出擊，使用立即付款、支付運費等話術行騙，同類型的案件於今年第一季有顯著上升的趨勢。

為防止市民誤墮這種類型的網上購物騙案，市民要留意不要離開平台交易，不要相信「撳 link 收錢」這種說法，不要相信所謂「先驗證、後收款」，不要在非官方頁面輸入任何敏感資料、應要核實網址及平台程序，以及交易前先做風險評估，以免墮入陷阱。

新界南總區反詐騙組警司梁志恆表示，假網站版面設計、顔色設計像真度高，亦會顯示原先放售物品的相片及描述，讓受害人信以為真。騙徒又會利用賣家想儘快放售物品的心態，不斷催促受害人用不合理步驟混淆他們，令受害人一時心急跟從指示。